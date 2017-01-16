16.01.2017 | 17:45

В комнате на общей кухне, расположенной в одном из домов на проспекте Победы, была обнаружена женщина с признаками насильственной смерти. Ее нашла родственница, которая проживала в этой же квартире.

Полицейским не составило труда выяснить личность мужчины, который длительное время был близок с потерпевшей.

«Им оказался 47-летний житель Пензы, неоднократно судимый. Он злоупотреблял спиртными напитками. По словам очевидцев, мужчина регулярно наносил потерпевшей побои, но она не обращалась в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На поиск и задержание подозреваемого полицейским потребовалось несколько дней. Как признался мужчина, он специально прятался от сотрудников правоохранительных органов, потому что был уверен, что его ищут.

В тот роковой вечер пензенец со своей подругой выпивал, а потом они поссорились.

«Я ее ударил, она стала сопротивляться. Упала, а я продолжил ее бить руками и ногами», - рассказал задержанный.

«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.