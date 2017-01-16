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Общество | 47-летний пензенец забил до смерти сожительницу

16.01.2017|17:45
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В комнате на общей кухне, расположенной в одном из домов на проспекте Победы, была обнаружена женщина с признаками насильственной смерти. Ее нашла родственница, которая проживала в этой же квартире.

Полицейским не составило труда выяснить личность мужчины, который длительное время был близок с потерпевшей.

«Им оказался 47-летний житель Пензы, неоднократно судимый. Он злоупотреблял спиртными напитками. По словам очевидцев, мужчина регулярно наносил потерпевшей побои, но она не обращалась в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На поиск и задержание подозреваемого полицейским потребовалось несколько дней. Как признался мужчина, он специально прятался от сотрудников правоохранительных органов, потому что был уверен, что его ищут.

В тот роковой вечер пензенец со своей подругой выпивал, а потом они поссорились.

«Я ее ударил, она стала сопротивляться. Упала, а я продолжил ее бить руками и ногами», - рассказал задержанный.

«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Гость|16.01.2017 18:35|

Дура дурою была, дурой и померла. Извините, что так. Так ее же били, чего с этим умником жила и побои терпела. Вывод или заслуживала или дура.

Имя: Гость
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