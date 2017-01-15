15.01.2017 | 11:18

Во время проверок, проведенных сотрудниками пензенского управления Роспотребнадзора в 104 организациях области, были изъяты стеклоомывающие жидкости с повышенной концентрацией метанола.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» представители ведомства, опасное вещество обнаружили в образцах незамерзаек HUSKY-30C (производство ООО «Лонгория», Москва), ArcticZone (ООО «Купер Холдинг», Владимирская область), «Лазурь» (ООО «Химсервис», Московская область), «Капелька» (ООО «Эко-Технология», Владимирская область).

Партии продукции сняли с продажи, чтобы в дальнейшем утилизировать. Информацию о некачественной жидкости направили в управления Роспотребнадзора в регионах производства.

«По итогам проверок составлен 21 протокол об административных правонарушениях. Вынесено 19 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 54 000 рублей, 2 материала в стадии рассмотрения», - резюмировали в пензенском управлении Роспотребнадзора.

Напомним: в современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

В конце 2016 года в Нижнем Ломове умер от отравления 53-летний местный житель, выпивший жидкость для омывания стекол автомобиля, шампанское и туалетную воду.