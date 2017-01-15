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Общество | В Пензе «Атак» оштрафовали за нарушения при сборе мусора

15.01.2017|10:08
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В Пензе ООО «Атак» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при сборе мусора и пищевых отходов. Его выявили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во время проверки, проведенной в магазине на проспекте Строителей, 67.

Согласно законодательству торговые предприятия должны выбрасывать отходы в раздельные контейнеры с крышками (или специально закрытые конструкции), установленные на площадках с твердым покрытием и расположенные на расстоянии не менее 25 м от организации. Это требование в арбековском «Атаке» соблюдено не было.

Кроме того, во время визита санитарных врачей в зоне разгрузки товара находились контейнеры, заполненные пищевыми отходами более чем на 2/3.

Материалы проверки передали в Первомайский районный суд. ООО «Атак» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и подвергли штрафу в размере 10 000 рублей, сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Гость|15.01.2017 10:18|

Были в новом Ашане. Столько старого товара не видели нигде и это называется новый магазин, который и месяца не работает.

Гость|15.01.2017 10:32|

Все эти магазины это разводилово для лохов . Не ходите туда .

Гость|15.01.2017 10:41|

А куда ходить, на базар что ли к бапкам ?

Гость|15.01.2017 10:45|

penzainform.ru писал(a):

размещены контейнеры, заполненные пищевыми отходами более чем на 2/3
Хоть у Роспотребнадзора получилось начать новый год с чистого листа. Решили, наконец, закрыть и оштрафовать вообще всех. Благо нормы и инструкции находятся. То в бассейне линолеум не пропаян, то в магазине контейнеры более, чем на 2/3 заполнены. Хоть кто-то уцелеет, интересно...

Гость|15.01.2017 10:45|

чем же там интересно разводят??

Гость|15.01.2017 10:46|

penzainform.ru писал(a):

установленные на площадках с твердым покрытием и расположенные на расстоянии не менее 25 м
Ага, и где интересно этот Атак найдёт такое место? Там дома впритирку на расстоянии десятка метров..

Гость|15.01.2017 10:50|

Гость писал(a):

Ага, и где интересно этот Атак найдёт такое место?
Да в том-то и дело, что ни один магазин не найдет, всех, всех закрыть... никто не выживет в этой мясорубке.

Гость|15.01.2017 10:50|

в новом ашане в Спутнике цены на стелажах одни а в кассе другие кругом один обман,как и в Магните и в Пяторочке все только дурят нищету

Имя: Гость
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