15.01.2017 | 10:08

В Пензе ООО «Атак» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при сборе мусора и пищевых отходов. Его выявили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во время проверки, проведенной в магазине на проспекте Строителей, 67.

Согласно законодательству торговые предприятия должны выбрасывать отходы в раздельные контейнеры с крышками (или специально закрытые конструкции), установленные на площадках с твердым покрытием и расположенные на расстоянии не менее 25 м от организации. Это требование в арбековском «Атаке» соблюдено не было.

Кроме того, во время визита санитарных врачей в зоне разгрузки товара находились контейнеры, заполненные пищевыми отходами более чем на 2/3.

Материалы проверки передали в Первомайский районный суд. ООО «Атак» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и подвергли штрафу в размере 10 000 рублей, сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора.