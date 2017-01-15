15.01.2017 | 14:32

Более 300 школьников Пензы стали участниками ледовой дискотеки. Таким образом они решили отметить экватор проекта «PROдвижение».

Одна из приглашенных на дискотеку - гимназистка Дарья Горная. Вместе со своими друзьями в рамках проекта «PROдвижение» она создала активный светооотражатель.

«Приятно, что наши старания оценили. Я буду кататься, знакомиться с ребятами из других школ. Возможно, разуюсь и пойду танцевать», - поделилась Дарья.

«Это мероприятие объединяет. Дети находят то, что смогут реализовать в своих проектах», - отметил зам. директора Центра технологического обучения Алексей Шкуров.

Для того чтобы совместный отдых получился разнообразным, организаторы устроили конкурсы и спортивные состязания.