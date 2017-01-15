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Общество | Более 300 школьников Пензы поучаствовали в ледовой дискотеке

15.01.2017|14:32
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Более 300 школьников Пензы стали участниками ледовой дискотеки. Таким образом они решили отметить экватор проекта «PROдвижение».

Одна из приглашенных на дискотеку - гимназистка Дарья Горная. Вместе со своими друзьями в рамках проекта «PROдвижение» она создала активный светооотражатель.

«Приятно, что наши старания оценили. Я буду кататься, знакомиться с ребятами из других школ. Возможно, разуюсь и пойду танцевать», - поделилась Дарья.

«Это мероприятие объединяет. Дети находят то, что смогут реализовать в своих проектах», - отметил зам. директора Центра технологического обучения Алексей Шкуров.

Для того чтобы совместный отдых получился разнообразным, организаторы устроили конкурсы и спортивные состязания.

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Гость|15.01.2017 15:08|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

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