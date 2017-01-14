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Общество | Воспитанники духовной семинарии организовали флешмоб

14.01.2017|17:57
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Воспитанники Пензенской духовной семинарии организовали православный флешмоб. Молодые люди собрались в торговом центре и запели. Свою акцию они посвятили Рождеству Христову.

«Сейчас идут Святки, в это время наши предки ходили друг к другу в гости, поздравляли всех и пели песни. Это выражение русской души, народные, а не церковные песнопения», - отметил первый проректор Пензенской духовной семинарии Николай Грошев.

Семинаристы выступали по собственному желанию. Такие небольшие концерты они планируют дать в разных районах Пензы.

«Для меня общение с людьми естественно, ведь я священник. Возможно, студенты немного к этому не готовы. Но они тоже будущие священнослужители. Так что для них это полезный опыт», - отметил руководитель хора духовной семинарии Владимир Ольхов.

Выступление в людном месте - своего рода репетиция. 22 января хор духовной семинарии примет участие в большом рождественском концерте, который пройдет в Губернаторском доме.

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Гость|14.01.2017 18:26|

Молодцы!

Гость|14.01.2017 18:30|

Подавали ?

Гость|14.01.2017 18:33|

penzainform.ru писал(a):

православный флешмоб
это какой то бред...а молитвы рэпом петь не пробовали?))

Гость|14.01.2017 18:34|

Да еще и в торговом центре.

Гость|14.01.2017 18:34|

penzainform.ru писал(a):

Воспитанники Пензенской духовной семинарии организовали православный флешмоб.
Наконец-то журналисты модное слово употребили в тему.

Гость|14.01.2017 18:36|

блять и эти туда же

Гость|14.01.2017 18:37|

даешь православных геев!

Гость|14.01.2017 18:40|

святочные песнопения, какой еще флешмоб, жертвы современного образования.

Гость|14.01.2017 19:09|

Скоро еще и плясать в храмах будут,как в фильме "Вперед,сестра!".

Гость|14.01.2017 19:23|

Гость писал(a):

Скоро еще и плясать в храмах будут
Уже пляшут:ВИДЕО: "Чтоб только о Патриархе не пелось...". Очередные откровенные танцы в храме РПЦ МП (Святой Троицы в подмосковных Люберцах).

ФОТО ДНЯ: Пляска святой Алины.

Гость|14.01.2017 19:35|

penzainform.ru писал(a):

Свою акцию
Почему полиция не пресекла это беззаконие??

Гость|14.01.2017 19:38|

Гость писал(a):

даешь православных геев!
Ты гей. Эге гей! Может даже СерГЕЙ гей!

Гость|14.01.2017 19:39|

Гость писал(a):

Почему полиция не пресекла это беззаконие??
Когда твоих детей и семью твою убивать будут, позови, может успеют и не будешь их хоронить, твоих детей и семью твою.

Гость|14.01.2017 19:41|

Гость писал(a):

Почему полиция не пресекла это беззаконие??
В следующий раз когда ты в ТЦ будешь его может быть кто то взорвёт... Тебе и подобным блядям мир и добро не по нраву... ГОРЕМ СКОРО ТЫ ЗАХЛЕБНЁШЬСЯ. Вспомнишь мои слова-пертеи ведони...

Имя: Гость
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