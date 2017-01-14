14.01.2017 | 17:57

Воспитанники Пензенской духовной семинарии организовали православный флешмоб. Молодые люди собрались в торговом центре и запели. Свою акцию они посвятили Рождеству Христову.

«Сейчас идут Святки, в это время наши предки ходили друг к другу в гости, поздравляли всех и пели песни. Это выражение русской души, народные, а не церковные песнопения», - отметил первый проректор Пензенской духовной семинарии Николай Грошев.

Семинаристы выступали по собственному желанию. Такие небольшие концерты они планируют дать в разных районах Пензы.

«Для меня общение с людьми естественно, ведь я священник. Возможно, студенты немного к этому не готовы. Но они тоже будущие священнослужители. Так что для них это полезный опыт», - отметил руководитель хора духовной семинарии Владимир Ольхов.

Выступление в людном месте - своего рода репетиция. 22 января хор духовной семинарии примет участие в большом рождественском концерте, который пройдет в Губернаторском доме.