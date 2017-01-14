14.01.2017 | 09:11

В связи с проведением фестиваля «Спасские вечера. Рождественские встречи» в Пензе будет действовать временная схема движения транспорта.

Она предусматривает ограничение стоянки автотранспортных средств на Советской площади и проезда по площади от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора с 23:00 13 января до 19:00 15 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, временная схема вводится для обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей фестиваля.

Напомним: IV фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», посвященный возрождению Спасского кафедрального собора, пройдет в воскресенье, 15 января. Праздник начнется в 14:00 и завершится в 17:00 фейерверком.