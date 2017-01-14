14.01.2017 | 14:33

В пятницу, 13 января, в правительстве Пензенской области состоялось совещание, посвященное созданию новых поликлиник, амбулаторий и офисов врачей общей практики.

Вопрос о строительстве детской поликлиники в Городе Спутнике поднимался в контексте краткосрочных планов.

«В ближайшее время в Спутнике откроется средняя школа, количество детей резко увеличится. Сейчас в Пензенском районе проживает 12 000 детей, в год прибавляется по 1 300», - пояснил главный врач Пензенской районной больницы Александр Лавров. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

По его словам, новая поликлиника должна соответствовать всем современным требованиям, ей можно будет придать статус районной.

Генеральный директор ООО ПКФ «Термодом», компании-застройщика Города Спутника, Рафик Ибрагимов отметил, что детская поликлиника - один из приоритетных объектов инфраструктуры микрорайона и она может быть построена уже в 2017 году.

Вице-губернатор Валерий Савин поручил министрам вместе с представителями здравоохранения и застройщиками разработать и представить конкретные предложения по организации медицинского обслуживания взрослого и детского населения в новых микрорайонах в течение двух-трех рабочих дней.