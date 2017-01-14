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Общество | В Пензе стартует XI областной социальный марафон «Мы вместе!»

14.01.2017|09:30
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В воскресенье, 15 января, в 14:00 перед Домом молодежи в Пензе стартует XI областной зимний социальный марафон «Мы вместе!». Он будет проходить в январе и феврале в рамках Всероссийской акции «Снежный десант».

Восемь студенческих отрядов Пензенской области, всего более 250 человек, посетят 50 населенных пунктов Белинского, Каменского, Вадинского, Сердобского, Бековского, Лопатинского, Камешкирского, Тамалинского, Пачелмского, Нижнеломовского и Мокшанского районов.

В 2017 году марафон посвящен Году экологии в России. В программе - концерты для населения, социально-педагогическая и профориентационная работа, товарищеские спортивные матчи, помощь ветеранам и пожилым людям, посещение культурных объектов и достопримечательностей.

«В конце февраля пензенские студенты примут участие в IV межрегиональном социальном марафоне вместе с бойцами из региональных отделений ПФО молодежной организации «Российские студенческие отряды», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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