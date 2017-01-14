14.01.2017 | 13:14

В субботу, 14 января, представители администрации Пензы провели очередной обход, проверяя уборку города от снега и льда.

Комиссия убедилась, что проезжая часть дорог расчищена до асфальта, а вот во дворах имеются проблемы. Некоторые управляющие компании и ТСЖ пренебрегают своими обязанностями.

В Железнодорожном районе это ТСЖК «Дружба» и «Союз», а также ТСЖ «Олимпийский», обслуживающие многоэтажки на улице Антонова.

В Октябрьском районе не очищены дворы на ул. Ленина, 11 (ТСЖ «Мир») и ул. Шмидта, 19 (ТСЖ «Луч»).

В Ленинском районе участники рейда остались недовольны работой УК «КБР», ОАО «Жилье-26» по ОЖФ и ТСЖ «Солнечный», в чьем ведении находятся дома на улице 8 Марта.

В Военном Городке, расположенном в Первомайском районе Пензы, недостаточно хорошо работают управляющие компании «Звезда» и «Альянс+».

«Перечисленные УК и ТСЖ не реагируют на замечания администрации города. На них неоднократно составлялись протоколы об административном правонарушении, однако осуществлять качественную и полноценную уборку они так и не начали», - отмечают в пресс-службе мэрии.

Кроме того, угрожающие жизни и здоровью людей сосульки, которые свисают с крыш, были обнаружены на домах № 27 и 29 на улице Вяземского (ООО «Обслуживание жилого фонда»), № 39 и 43 на Луначарского (ОАО «Жилье-24» и УК «Лев»), № 2 на Минской (ЖСК «Кристалл»). На коммунальные организации составлены административные протоколы.