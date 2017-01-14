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Общество | В Никольскую районную больницу поступило новое оборудование

14.01.2017|12:57
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Для реанимационного отделения Никольской районной больницы приобретен аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза-21», позволяющий оказывать помощь как взрослым, так и детям.

Кроме того, для кардиологического обследования пациентов поступил аппарат суточного мониторирования ЭКГ - амбулаторная электрокардиографическая система «Поли-Спектр-СМ».

«Мониторинг позволяет длительное время наблюдать за изменениями функций миокарда, отклонениями показателей артериального давления при обычном поведении пациента на протяжении 12, 24, 48, 72 часов и более», - сообщается на сайте администрации Никольского района.

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