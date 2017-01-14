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Общество | Пензенские боксеры готовятся к межрегиональному турниру

14.01.2017|16:06
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Лучшие молодые боксеры Сурского края начали подготовку к главным стартам года. Представители Пензы, Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова и многих других районных центров участвуют в специализированном сборе. Он проходит на базе УОР.

«Здесь собрались ребята со всего региона, чтобы потренироваться, подготовиться», - отметил старший тренер юниорской сборной Пензенской области Сергей Ананьин.

В конце февраля в Оренбурге состоится поволжский отбор на финал летней спартакиады учащихся России. Тренеры не форсируют подготовку, планомерно подводя юношей и девушек к соревнованиям. Все условия созданы, к услугам спортсменов открытый бассейн, баня, столовая, учебные кабинеты. Медальный план пока не озвучивается.

«Ринг покажет, я ничего не хочу загадывать», - заявил Сергей Ананьин.

В составе сборной Пензенской области есть спортсмены, способные достойно выступить на предстоящем турнире. Но и конкуренты привезут всех сильнейших, ведь на отборочном турнире будут разыгрываться и путевки на первенство России.

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