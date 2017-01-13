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Общество | Воспитанники лагеря «Ковчег» отметили Рождество в филармонии

13.01.2017|18:15
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В областной филармонии в игровой форме прошел рождественский праздник воспитанников лагеря «Ковчег». Вот уже шестой год в светском «Орленке» работает православная смена.

«У нас есть утренние и вечерние молитвы, а также перед едой и после. Стараемся скромно одеваться, знакомим детей с православием», - пояснила руководитель «Ковчега» Светлана Полякова.

А зимой эти воцерковленные дети вспоминали православное лето. Снова поделились на отряды и приняли участие в развлекательном квесте.

Почетным гостем воспитанников «Ковчега» стал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Я надеюсь, что следующая православная смена принесет вам еще больше добра», - отметил владыка.

Также взрослые пожелали детям на Бога надеяться, но самим не плошать - это про наступившие школьные будни.

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