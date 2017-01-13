13.01.2017 | 17:28

Медицинский кабинет дворца спорта «Сура» закрыт по решению суда. Помещение ремонтируют, после того как сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в декабре 2016-го выявили там нарушения.

На их устранение дали 90 суток. Но уже сейчас потолок отделан панелями, которые можно мыть, появились дополнительные светильники, оснащают комнату и бойлером, на полу - новое покрытие.

Информация о выявленных Роспотребнадзором нарушениях вызвала ряд вопросов у посетителей дворца спорта. Пензенцев интересует, не скажется ли это на работе бассейна. Директор СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова успокоила горожан: плавательные дорожки открыты для всех желающих, качество воды под контролем.

«Сура» начала работать в Пензе в начале 2010 года. Тогда же этот дворец спорта включили во всероссийский реестр сооружений, в которых можно проводить массовые мероприятия. За все время ни у кого претензий к зданию не было.

«Генподрядчик строительства выполнил все работы в соответствии с проектными решениями. Именно проектом была предусмотрена отделка медицинского кабинета», - подчеркнул зам. директора СДЮСШОР водных видов спорта Сергей Алешин.

Кстати, медсестра во время ремонта не прекращала работать, правда, делала она это в другом помещении. В настоящее время руководство дворца спорта «Сура» готовит ходатайство о досрочном снятии запрета на эксплуатацию этого кабинета.