13.01.2017 | 09:34

В среду, 11 января, специалисты регионального минлесхоза обследовали территорию микрорайона Маяк в Пензе. Проверка выявила, что вблизи жилого дома № 10 на улице Тарханова, в водоохранной зоне Старой Суры, свален грязный снег, собранный при расчистке городских улиц.

Между тем в соответствии с постановлением администрации г. Пензы вывоз снега в несогласованные места запрещен.

«Установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представляется возможным. Информация для принятия мер по ликвидации несанкционированного размещения загрязненного снега направлена в администрацию Пензы», - сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Напомним: в марте прошлого года свалка грязного снега, смешанного с мусором, была обнаружена возле Безымянного ручья.