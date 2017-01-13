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Общество | В водоохранной зоне Старой Суры свален грязный снег с пензенских улиц

13.01.2017|09:34
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В среду, 11 января, специалисты регионального минлесхоза обследовали территорию микрорайона Маяк в Пензе. Проверка выявила, что вблизи жилого дома № 10 на улице Тарханова, в водоохранной зоне Старой Суры, свален грязный снег, собранный при расчистке городских улиц.

Между тем в соответствии с постановлением администрации г. Пензы вывоз снега в несогласованные места запрещен.

«Установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представляется возможным. Информация для принятия мер по ликвидации несанкционированного размещения загрязненного снега направлена в администрацию Пензы», - сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Напомним: в марте прошлого года свалка грязного снега, смешанного с мусором, была обнаружена возле Безымянного ручья.

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Гость|13.01.2017 09:53|

penzainform.ru писал(a):

Установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представляется возможным
Значит свои же коммунальщики свалили. Сейчас камеры повсюду, найти на записях грузовики груженые снегом не составит труда. Просто это не хотят делать.

Гость|13.01.2017 10:12|

да весь снег со двора

Имя: Гость
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