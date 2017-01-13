В пятницу, 13 января, Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области на заседании межведомственной комиссии при правительстве были обнародованы новые данные по количеству зарегистрированных случаев заболевания гриппом в регионе.
«Лабораторно подтверждено 142 случая гриппа», - цитирует пресс-служба минздрава начальника отдела эпидемиологического надзора управления Михаила Баева. Их зафиксировали в Пензе, Пензенском, Тамалинском и Башмаковском районах.
Напомним: 12 января на пресс-конференции в министерстве здравоохранения было озвучено, что подтвердились 17 случаев заражения: 16 - гонконгским вирусом и 1 - вирусом группы B. По словам специалистов, в 2016 году жителей области прививали от указанных двух штаммов, а также от свиного гриппа.
Главный внештатный инфекционист минздрава Джамиля Курмаева советует пензенцам вызывать врача при симптомах гриппа (он обычно начинается с высокой температуры, которая плохо снижается; появляются признаки интоксикации).
У тех, кто поздно обращается за помощью и не уходит на больничный, заболевание протекает особенно тяжело. Существует риск летального исхода. Так, 38-летний житель Пензы, который 7 января скончался в больнице от гриппа, слишком поздно обратился к врачам.
запугали уже всех на хрен новостями о болезнях всяких.....НЕГАТИВИНФОРМ черт тебя дери !