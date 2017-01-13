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Общество | В Пензенской области лабораторно подтверждены 142 случая гриппа

13.01.2017|15:23
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В пятницу, 13 января, Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области на заседании межведомственной комиссии при правительстве были обнародованы новые данные по количеству зарегистрированных случаев заболевания гриппом в регионе.

«Лабораторно подтверждено 142 случая гриппа», - цитирует пресс-служба минздрава начальника отдела эпидемиологического надзора управления Михаила Баева. Их зафиксировали в Пензе, Пензенском, Тамалинском и Башмаковском районах.

Напомним: 12 января на пресс-конференции в министерстве здравоохранения было озвучено, что подтвердились 17 случаев заражения: 16 - гонконгским вирусом и 1 - вирусом группы B. По словам специалистов, в 2016 году жителей области прививали от указанных двух штаммов, а также от свиного гриппа.

Главный внештатный инфекционист минздрава Джамиля Курмаева советует пензенцам вызывать врача при симптомах гриппа (он обычно начинается с высокой температуры, которая плохо снижается; появляются признаки интоксикации).

У тех, кто поздно обращается за помощью и не уходит на больничный, заболевание протекает особенно тяжело. Существует риск летального исхода. Так, 38-летний житель Пензы, который 7 января скончался в больнице от гриппа, слишком поздно обратился к врачам.

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Гость|13.01.2017 15:38|

запугали уже всех на хрен новостями о болезнях всяких.....НЕГАТИВИНФОРМ черт тебя дери !

Гость|13.01.2017 15:52|

Спонсор новостей на "Пензаинформ" - сеть аптек "Фармация": вчера 17 гриппозных, сегодня 142, в понедельник, по прогнозам, - больше тысячи. "Арбидол - и грипп не страшен". Покупайте в аптеках нашего города!

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