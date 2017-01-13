13.01.2017 | 08:59

В четверг, 12 января, в Пензе состоялся межведомственный рейд с участием представителей администрации города, администрации Октябрьского района, сотрудников УМВД, а также выступающих волонтерами студентов средних и высших учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, целями мероприятия были выявление и ликвидация надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ на территории Октябрьского района.

Участники рейда обнаружили девять таких объявлений: на улицах Кулибина, Беляева, Леонова, Докучаева, Крупской и Ленина. Четыре были сразу закрашены.

«Работа в данном направлении будет продолжена», - добавили в пресс-службе.