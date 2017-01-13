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Общество | В Пензе уничтожают надписи о продаже курительных смесей

13.01.2017|08:59
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В четверг, 12 января, в Пензе состоялся межведомственный рейд с участием представителей администрации города, администрации Октябрьского района, сотрудников УМВД, а также выступающих волонтерами студентов средних и высших учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, целями мероприятия были выявление и ликвидация надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ на территории Октябрьского района.

Участники рейда обнаружили девять таких объявлений: на улицах Кулибина, Беляева, Леонова, Докучаева, Крупской и Ленина. Четыре были сразу закрашены.

«Работа в данном направлении будет продолжена», - добавили в пресс-службе.

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Гость|13.01.2017 09:04|

А ловить продавцов не будут?

Гость|13.01.2017 09:04|

курите бабмук короче

Гость|13.01.2017 09:18|

Уничтожать так же нужно и тех кто эти надписи написал ! А так же кто их и продаёт, а тех кто потребляет жестоко калечить !

Гость|13.01.2017 09:30|

Подростки,кто похитрее продает,кто проще у хитрожопых и как правило неблагопалучных эту гадость покупает.А итог к сожалению один.

Гость|13.01.2017 09:33|

И также калечить тех кто их крышует .

Гость|13.01.2017 10:15|

Ага... Надписи уничтожают, а они появляются вновь. Уничтожить первопричину надо.

Имя: Гость
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