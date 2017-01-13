13.01.2017 | 15:39

В областной клинической больнице имени Бурденко появился уникальный аппарат, способный буквально возвращать людей с того света. Его применяют, когда обычное лечение пневмонии не помогает и легкие пациента перестают получать кислород.

«Этот аппарат позволит нам избежать летального исхода при тяжелой пневмонии, особенно она характерна как осложнение гриппа», - отметила и. о. главного врача областной клинической больницы им. Бурденко Ирина Фролова.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации способен обильно обогащать кровь кислородом не только при тяжелейших случаях воспаления легких. Уровень его реанимационных способностей очень широкий.

«Такая палата будет функционировать круглогодично. Показаниями к использованию могут быть легочные кровотечения, сердечная недостаточность и так далее», - уточнил заведующий отделением реанимации № 2 областной клинической больницы им. Бурденко Вячеслав Гринкевич.

Высокотехнологичный аппарат по искусственной вентиляции легких второй в Пензе, еще один находится в федеральном кардиоцентре. В областную больницу это немецкое оборудование закупили за счет регионального бюджета. Его стоимость - более семи миллионов рублей.