13.01.2017 | 16:47

Вместо того чтобы отправить отслужившие свой срок новогодние деревья на помойку, в пензенской школе № 64 им устроили пышные проводы.

«В этом году мы не стали выкидывать елку после праздников, а принесли ее сюда, чтобы отправить потом в зоопарк», - рассказала ученица 4-го класса «А» школы № 64 Елена Николаева.

Кстати, новогодние деревья для этого к школе принесли не только ученики, но и жители близлежащих домов. Набралось несколько десятков. После того как зеленым красавицам спели прощальную песню, их погрузили в КамАЗ для транспортировки в зоопарк.