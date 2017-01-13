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Общество | У школы № 64 устроили проводы новогодних елок

13.01.2017|16:47
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Вместо того чтобы отправить отслужившие свой срок новогодние деревья на помойку, в пензенской школе № 64 им устроили пышные проводы.

«В этом году мы не стали выкидывать елку после праздников, а принесли ее сюда, чтобы отправить потом в зоопарк», - рассказала ученица 4-го класса «А» школы № 64 Елена Николаева.

Кстати, новогодние деревья для этого к школе принесли не только ученики, но и жители близлежащих домов. Набралось несколько десятков. После того как зеленым красавицам спели прощальную песню, их погрузили в КамАЗ для транспортировки в зоопарк.

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