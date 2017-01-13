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Общество | Суд закрыл медкабинет в СДЮСШОР водных видов спорта

13.01.2017|10:52
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Работа медицинского кабинета Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта приостановлена после проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

В образовательном учреждении, расположенном на улице Красной, 106, в Пензе, был выявлен ряд нарушений.

Так, у СДЮСШОР отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам помещений и оборудования для осуществления медицинской деятельности. Потолок в медкабинете побелен, а поверхность стульев выполнена из ворсовых тканей, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Пол покрыт линолеумом, шов между частями не пропаян; отсутствует резервный источник горячего водоснабжения; светильники в медкабинете не имеют закрытых рассеивателей.

Материалы проверки были переданы в Ленинский районный суд.

«ГБОУДО «Пензенская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ», - сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

Деятельность медкабинета была приостановлена 12 декабря на 90 суток.

Как сообщила в пятницу, 13 января, директор СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова, к настоящему времени проведена работа по устранению всех указанных недостатков. Учреждение готовит ходатайство о снятии запрета на эксплуатацию медкабинета.

«Приостановление работы медкабинета не вредит учебно-тренировочному процессу и оказанию платных услуг», - подчеркнула Людмила Карпова.

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Гость|13.01.2017 10:58|

Проверить подростковые клубы Октябрьского района . Таких нарушений там найдёте .

Гость|13.01.2017 11:03|

penzainform.ru писал(a):

...подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток
Это по сколько же часов не каждого ребёнка приходится? Надо было на каждого раскидать. Пущай отрабатывают. Короче, дети - наше светлое будущее. Домашняя ванная вполне подойдёт им для тренировок.

Гость|13.01.2017 11:07|

Подождите, что то означает? Тренировок у детей не будет???

Гость|13.01.2017 11:11|

Гость писал(a):

Подождите, что то означает? Тренировок у детей не будет???
Вы, что, хотите что бы они заразы подцепили. Санитарные нормы ни кто не отменял.

Гость|13.01.2017 11:13|

Там на Площади Жукова дом стоит тараканов там тьма а крысы не представляете каких размеров, один увидел так теперь у него в голове каши 5 см.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|13.01.2017 11:13|

Их нигде нет санитарных норм.Сколько лет ходим, ничего никто не подцепил.

Гость|13.01.2017 11:16|

Они,конечно, всё устранят.Но вот с резервным источников горячего водоснабжения-беда. За 90 дней не сделают.

Гость|13.01.2017 11:20|

СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕГ?

Гость|13.01.2017 11:26|

Гость писал(a):

Гость|13.01.2017 11:24|

Всех детей в подворотни и подъезды, нюхать клей, курить спайсы и пить боярышник!

И засыпать все горки песком!!!

Гость|13.01.2017 11:28|

Проверте Золотую Шаюбу с Ее освещением и душевыми.

Гость|13.01.2017 11:29|

В таких случаях дают время на устранение недостатков. К чему эти репрессии?

Гость|13.01.2017 11:31|

П-ц, стулья заменить, на 90 дней закрыли. Откат хотят?

Гость|13.01.2017 11:34|

Шов между листами линолеума не пропаян, у стульев ворсинки длиннее положенного - так можно закрыть вообще все.

Гость|13.01.2017 11:37|

Гость писал(a):

Шов между листами линолеума не пропаян, у стульев ворсинки длиннее положенного - так можно закрыть вообще все.
Это называется в стране избыток чиновников, проверяющих и контроллирующих органов

Гость|13.01.2017 11:37|

Очень трудно уважать наш Суд. У меня не получается.

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Имя: Гость
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