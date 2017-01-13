13.01.2017 | 10:52

Работа медицинского кабинета Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта приостановлена после проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

В образовательном учреждении, расположенном на улице Красной, 106, в Пензе, был выявлен ряд нарушений.

Так, у СДЮСШОР отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам помещений и оборудования для осуществления медицинской деятельности. Потолок в медкабинете побелен, а поверхность стульев выполнена из ворсовых тканей, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Пол покрыт линолеумом, шов между частями не пропаян; отсутствует резервный источник горячего водоснабжения; светильники в медкабинете не имеют закрытых рассеивателей.

Материалы проверки были переданы в Ленинский районный суд.

«ГБОУДО «Пензенская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ», - сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

Деятельность медкабинета была приостановлена 12 декабря на 90 суток.

Как сообщила в пятницу, 13 января, директор СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова, к настоящему времени проведена работа по устранению всех указанных недостатков. Учреждение готовит ходатайство о снятии запрета на эксплуатацию медкабинета.

«Приостановление работы медкабинета не вредит учебно-тренировочному процессу и оказанию платных услуг», - подчеркнула Людмила Карпова.