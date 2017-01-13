13.01.2017 | 11:12

По состоянию на пятницу, 13 января, случаи заболевания гриппом зарегистрированы в Пензе, Пензенском, Тамалинском и Башмаковском районах. Эпидемический порог пока не превышен. Отмечается небольшой рост заболеваемости среди детей: три класса в пензенских учебных заведениях закрыты на карантин.

Об этом доложил на заседании межведомственной комиссии, состоявшемся в региональном минздраве, начальник отдела областного управления Роспотребнадзора Михаил Баев.

Органам местного самоуправления рекомендовано пристально отслеживать ситуацию в детских учреждениях, а также при необходимости перепрофилировать койки в больницах для пациентов с гриппом. Кроме того, следует уделить особое внимание выездным бригадам для обслуживания больных на дому и своевременной диагностике пневмонии.

Вице-губернатор Валерий Савин, под председательством которого проходило заседание комиссии, поручил проверить состояние палат и оборудования в больницах. Он подчеркнул, что необходимо заранее принять действенные меры по борьбе с гриппом и ОРВИ, подъем заболеваемости которыми уже начался, а пик ожидается в конце января и начале февраля.