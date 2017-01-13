13.01.2017 | 11:33

В четверг, 12 января, пензенские спасатели оказали помощь заблудившемуся на дороге саратовскому водителю. Мужчина, следуя рекомендациям навигатора, по пути из Пензы в свой город застрял в снежном заносе в районе сел Никифоровка и Лемзяйка.

Иногородний автомобилист не смог выбраться самостоятельно и в 16:40 обратился в пензенскую поисково-спасательную службу.

«Специалисты на снегоходе провели поиск потерявшегося, помогли ему откопать и вытащить машину из снежного заноса, а затем направили его в город Саратов по другой дороге», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.