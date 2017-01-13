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Общество | Пензенские спасатели помогли заблудившемуся водителю из Саратова

13.01.2017|11:33
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В четверг, 12 января, пензенские спасатели оказали помощь заблудившемуся на дороге саратовскому водителю. Мужчина, следуя рекомендациям навигатора, по пути из Пензы в свой город застрял в снежном заносе в районе сел Никифоровка и Лемзяйка.

Иногородний автомобилист не смог выбраться самостоятельно и в 16:40 обратился в пензенскую поисково-спасательную службу.

«Специалисты на снегоходе провели поиск потерявшегося, помогли ему откопать и вытащить машину из снежного заноса, а затем направили его в город Саратов по другой дороге», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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Гость|13.01.2017 11:52|

Ds: Топографический кретинизм

Гость|13.01.2017 12:06|

Кто это видел ?

Гость|13.01.2017 12:39|

Не надо слепо доверять навигатору. Посмотрел бы карту, доехал до Константиновки и по трассе доехал бы до своего Саратова. А этот водятел видимо в Засечном отдыхал, его навигатор по шемышейской дороге и отправил с проездом на саратовскую трассу через деревни, итог очевиден.

Гость|13.01.2017 12:42|

Гость писал(a):

Не надо слепо доверять навигатору. Посмотрел бы карту, доехал до Константиновки и по трассе доехал бы до своего Саратова. А этот водятел видимо в Засечном отдыхал, его навигатор по шемышейской дороге и отправил с проездом на саратовскую трассу через деревни, итог очевиден.
Я в 1977 выехал из Тамбова по отличной трассе на Пензу. Через 12 км она кончилась и от деревни Грязи пошло сплошное болото...

Гость|13.01.2017 12:56|

Гость писал(a):

Я в 1977 выехал из Тамбова по отличной трассе на Пензу. Через 12 км она кончилась и от деревни Грязи пошло сплошное болото...
Ты бы ещё в 1943-м выехал...

Гость|13.01.2017 13:14|

А где хваленый мобильный пункт обогрева МЧС???

Гость|13.01.2017 13:20|

Гость писал(a):

Ты бы ещё в 1943-м выехал...
В 1868 г. уполномоченный Пензенского губерн­ского земского собрания отмечал плохое состояние транспортных коммуника­ций:

«Пензенская губерния не имеет ни шоссе, ни рельсового пути, ни одной реки, не только судоходной, но даже и удобной для постоянного сплава".

Имя: Гость
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