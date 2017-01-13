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Общество | Пензенские активисты очистили символ блокадного Ленинграда от снега

13.01.2017|17:20
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Пензенские активисты освободили символ блокадного Ленинграда от снега. У памятника со шпилем адмиралтейства расчистили площадку. Там 27 января пройдет митинг в память о героях осажденного фашистами города на Неве. Правда, через две недели погода может испортить картину у монумента на Западной Поляне.

За работой активистов наблюдал Владимир Алексеев. За его плечами более 870 страшных и голодных суток блокады Ленинграда. Для него день освобождения - дата особенная, счастливая и печальная. Люди сумели одолеть фашистов, но многие этого так и не дождались.

«Нужно, чтобы молодежь помнила, как досталась победа в Великой Отечественной войне и как ленинградцы умирали, но не сдавались», - заявил он.

Кстати, чтобы спасти детей, их вывозили из Северной столицы, отправляя в том числе и в Пензу.

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