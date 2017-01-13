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Общество | На доме в Жемчужном проезде образовалась трехметровая сосулька

13.01.2017|18:03
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С пензенских крыш свисают сосульки разных размеров. По традиции в старых районах города их больше всего. Так, на доме № 8 в Жемчужном проезде журналисты увидели настоящую царицу сосулек, очень уж внушительно выглядела.

«Она была длиной 3,5 метра, а потом кто-то половину отломал», - рассказал местный житель.

Пугает размерами ледяная глыба. Прохожие радуются, что растет она не над тротуаром. Хотя если упадет, то осколки полетят в разные стороны.

«Может и человека убить», - заметили прохожие.

Осталось назвать организацию, позволившую вырасти сосульке-царице. Это МУП Железнодорожного района.

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