13.01.2017 | 18:03

С пензенских крыш свисают сосульки разных размеров. По традиции в старых районах города их больше всего. Так, на доме № 8 в Жемчужном проезде журналисты увидели настоящую царицу сосулек, очень уж внушительно выглядела.

«Она была длиной 3,5 метра, а потом кто-то половину отломал», - рассказал местный житель.

Пугает размерами ледяная глыба. Прохожие радуются, что растет она не над тротуаром. Хотя если упадет, то осколки полетят в разные стороны.

«Может и человека убить», - заметили прохожие.

Осталось назвать организацию, позволившую вырасти сосульке-царице. Это МУП Железнодорожного района.