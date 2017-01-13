13.01.2017 | 14:18

Глава администрации Пензы Виктор Куйвацев поручил своему заместителю Юрию Ильину, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, проанализировать работу управляющих компаний, которые действуют на территории областного центра.

Соответствующее требование было озвучено на совещании, состоявшемся в пятницу, 13 января, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

По мнению Кувайцева, зачастую управленческий аппарат таких организаций неоправданно раздут, а расходы на его содержание тяжелым бременем ложатся на жильцов. При этом работа сотрудников ограничивается сбором денежных средств.

«Учитывая, что учредителями ряда таких организаций являются видные политики и руководители нашего города, возможно, придется обратиться к ним за помощью для повышения эффективности деятельности их управляющих компаний», - отметил мэр.