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Общество | Мэр назвал раздутым управленческий штат пензенских УК

13.01.2017|14:18
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Глава администрации Пензы Виктор Куйвацев поручил своему заместителю Юрию Ильину, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, проанализировать работу управляющих компаний, которые действуют на территории областного центра.

Соответствующее требование было озвучено на совещании, состоявшемся в пятницу, 13 января, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

По мнению Кувайцева, зачастую управленческий аппарат таких организаций неоправданно раздут, а расходы на его содержание тяжелым бременем ложатся на жильцов. При этом работа сотрудников ограничивается сбором денежных средств.

«Учитывая, что учредителями ряда таких организаций являются видные политики и руководители нашего города, возможно, придется обратиться к ним за помощью для повышения эффективности деятельности их управляющих компаний», - отметил мэр.

Источник — Фото пресс-службы администрации Пензы
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Гость|13.01.2017 14:28|

Все мало!

Гость|13.01.2017 14:32|

penzainform.ru писал(a):

Глава администрации Пензы Виктор Куйвацев поручил своему заместителю Юрию Ильину, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, проанализировать работу управляющих компаний, которые действуют на территории областного центра.
Для этого нужно при мэрии создать управление, так его и назвать "По контролю за штатом УК"

Гость|13.01.2017 14:33|

Жилье 15 проверьте. Они обычный акт о затоплении три месяца нормально написать не могли. Сидят толстобрюхи!!!

Гость|13.01.2017 14:35|

и УК Жилсервис, Фрунзе 31, друг на дружке сидят, а толку ноль, раньше 3 человека было и работа кипела

Гость|13.01.2017 14:36|

Мэр замерз, в свитерочек закутался....ай-ай Пензасити !

Гость|13.01.2017 14:36|

гы, фотку кагала поменяли на одиночную) что бы ассоциаций у быдла не возникало

Гость|13.01.2017 14:37|

penzainform.ru писал(a):

«Учитывая, что учредителями ряда таких организаций являются видные политики и руководители нашего города, возможно, придется обратиться к ним за помощью для повышения эффективности деятельности их управляющих компаний», - отметил мэр.
Ура Ура Ура.Тем паче что теперь в графу за содержание и ремонт ОДН как то будут вставлять.Вот где возможность то ручонки погреть.

Гость|13.01.2017 14:42|

Ничё ничё, будет совместительство слесарь-управленец, или экономист-дворник.

Гость|13.01.2017 14:42|

У этих управляющих компаний не только штаты, но и зарплаты раздуты. ПУСТЬ ЗА МИНИМАЛЬНУЮ РАБОТАЮТ (7800р)!

Гость|13.01.2017 14:44|

Опять просто слова.

Гость|13.01.2017 14:46|

Толку нет от Ильина.

Имя: Гость
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