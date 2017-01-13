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Общество | Клиенты «МегаФона» посещали кинотеатры со скидкой 20% на билеты

13.01.2017|12:56
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Более 3 500 кинобилетов со скидкой 20% было куплено обладателями банковской карты «МегаФона» через портал и приложение «Киноход» во время новогодних праздников. Больше всего экономили клиенты в Москве (21% покупателей), а также городах Северо-Западного округа (16%) и на Кавказе (15%).

Напомним, что с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017-го обладатели банковской карты «МегаФон» платежной системы Mastercard при покупке билетов на все фильмы через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru получают 20%-ную скидку.

Участники акции чаще всего посещали отечественные ленты «Викинг» и «Елки-5», а также сагу «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Эти фильмы вошли в топ-10 российского проката по общим кассовым сборам, по данным kinobusiness.com на 8 января.

«Нашу банковскую карту мы запустили федерально в октябре 2016 года. Можно утверждать, что наши клиенты «распробовали» все удобства, которые мы предлагаем. Об этом говорят цифры: только за три месяца сумма транзакций по нашим картам составила более двух миллиардов рублей. Напомню, что наша карта удобна тем, что ее легко пополнять, ведь она привязана к счету вашего мобильного телефона. А выгодна карта клиентам рядом преимуществ: это cashback в различных ресторанах и онлайн-магазинах, а также акции, подобные скидке в 20% на кинобилеты», - прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

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