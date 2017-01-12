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Общество | Заболевшие пензенцы жалуются губернатору на работодателей

12.01.2017|10:17
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В четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев написал в своем микроблоге, что пензенцы прокомментировали его идею наказывать тех, кто выходит на работу больным.

«Жители в ответ на мое предложение стали сообщать о работодателях, которые давят на людей, не дают брать больничные. Это абсолютно недопустимо и даже преступно по отношению к больному работнику и ко всему коллективу!

Кто заплатит за здоровье человека, получившего осложнение в итоге выхода на работу с гриппом, кто заплатит за здоровье заразившихся коллег? Нужно менять наш менталитет, менять отношение к здоровью - это высшая ценность. Его не купишь, когда оно уже потеряно», - написал глава региона.

Напомним: 9 января Иван Белозерцев высказал идею применять штрафные санкции к людям, в нездоровом состоянии выходящим на рабочие места. На следующий день министр здравоохранения Владимир Стрючков призвал руководителей организаций и предприятий освобождать больных сотрудников от работы.

В 2017 году в регионе зафиксировали одну смерть от гриппа: 7 января в больнице скончался 38-летний мужчина. Он являлся инвалидом II группы и страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей. Кроме того, пензенец слишком поздно обратился за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе минздрава.

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Гость|12.01.2017 10:33|

а безвозмездно раздавать чеснок, лук будут

где в городе продают лук, чеснок местного производства

Гость|12.01.2017 10:33|

работодателей тоже нужно штрафовать, если они не разрешают брать больничный.

Гость|12.01.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

Это абсолютно недопустимо и даже преступно по отношению к больному работнику и ко всему коллективу!
А действия будут предприниматься по отношению к работодателям? Или ограничимся одними правильными и красивыми словами как обычно?

Гость|12.01.2017 10:41|

Да хватит вам из пустово в порожнее... Обычная провокация от пензаинформ , для поднятия посещаемости сайта, а вы как дети всему верите

Гость|12.01.2017 10:47|

работодатели на работников смотрят косо даже когда на больничный с ребенком нужно уйти, а взрослые все на ногах переносят(за больничный копейки платят или вообще 0р)

Гость|12.01.2017 10:54|

А вот мой работодатель заболел, но с....ка, сидит на работе, кто его должен наказать за то, что он домой не идёт?

Гость|12.01.2017 11:08|

Если бы еще за больничный платили....Просидишь 2 недели на больничном и ничего не заработаешь....На что жить то

Гость|12.01.2017 11:11|

за последние 15 лет ни разу не был на больничном, т.к. официальная зп 9000

Гость|12.01.2017 11:21|

Гость писал(a):

работодателей тоже нужно штрафовать, если они не разрешают брать больничный.
СОГЛАСЕН

Гость|12.01.2017 11:22|

его оштрафуют,а у вас либо из з/п вычтут,либо вообще уволят(причину всегда найдут)

Гость|12.01.2017 11:31|

Гость писал(a):

за последние 15 лет ни разу не был на больничном, т.к. официальная зп 9000
Нехер по серым схемам работать! Твой работодатель преступник, а ты - сообщник

Гость|12.01.2017 11:35|

Смысл брать больничный? Отвалишь кучу денег на лекарства,потом и зп будет копеечная. они бы оплачивали его хорошо. а то легче переболеть на работе,чем потом столько времени лапу сосать!

Имя: Гость
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