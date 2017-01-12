12.01.2017 | 10:17

В четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев написал в своем микроблоге, что пензенцы прокомментировали его идею наказывать тех, кто выходит на работу больным.

«Жители в ответ на мое предложение стали сообщать о работодателях, которые давят на людей, не дают брать больничные. Это абсолютно недопустимо и даже преступно по отношению к больному работнику и ко всему коллективу!

Кто заплатит за здоровье человека, получившего осложнение в итоге выхода на работу с гриппом, кто заплатит за здоровье заразившихся коллег? Нужно менять наш менталитет, менять отношение к здоровью - это высшая ценность. Его не купишь, когда оно уже потеряно», - написал глава региона.

Напомним: 9 января Иван Белозерцев высказал идею применять штрафные санкции к людям, в нездоровом состоянии выходящим на рабочие места. На следующий день министр здравоохранения Владимир Стрючков призвал руководителей организаций и предприятий освобождать больных сотрудников от работы.

В 2017 году в регионе зафиксировали одну смерть от гриппа: 7 января в больнице скончался 38-летний мужчина. Он являлся инвалидом II группы и страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей. Кроме того, пензенец слишком поздно обратился за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе минздрава.