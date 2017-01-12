12.01.2017 | 18:07

В новом году 11 канал приготовил множество приятных сюрпризов для юных телезрителей. Один из них - «Фиксики». Это добрые мультики, рассказывающие об устройстве и предназначении различных бытовых приборов, приспособлений и вещей, с которыми дети и взрослые сталкиваются в повседневной жизни, а также дающие малышам практические советы, как справиться с той или иной проблемой.

Познавательных фиксиков показывают в эфире утренней программы «Проснись и пой!».

А во всеми любимой передаче «От рассвета до заката» юные пензенцы теперь смогут увидеть различные истории, созданные мультипликаторами творческого объединения «Экран»: про поросенка Фунтика, барона Мюнхаузена, кота Леопольда и многие другие.

«Мои самые лучшие дети на свете и, конечно, их родители! Мы приготовили для вас самые добрые и веселые мультфильмы», - заявила ведущая программы «От рассвета до заката» Марина Богомолова.

Ну и, конечно же, для зрителей программы «От рассвета до заката» Чуча, Капочка и Липочка придумали новые конкурсы. Победители получат сладкие подарки или пригласительные в контактный зоопарк.

«Мальчишки и девчонки, смотрите вашу любимую программу «От рассвета до заката», участвуйте в конкурсах и выигрывайте замечательные призы. До встречи на 11-м!» - обратился к юным пензенцам Чуча.