12.01.2017 | 10:47

В среду, 11 января, специалисты Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели рейд в Железнодорожном районе по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

«Были отработаны места концентрации лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также лиц без определенного места жительства: территория железнодорожного вокзала станции Пенза-I, ул. Бакунина, территория Центрального рынка, ул. Долгова, Луначарского, Чаадаева, Клары Цеткин», - сообщили в городском социальном управлении.

В итоге специалисты центра соцпомощи выявили двух человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Им оказали правовую консультативную помощь и рассказали о необходимости лечения от алкогольной зависимости.

Кроме того, гражданам вручили продовольственные наборы, теплые вещи и информационные листы с адресами учреждений, где они могут получить квалифицированную помощь.