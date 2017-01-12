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Общество | В Железнодорожном районе бродягам вручили продукты и теплые вещи

12.01.2017|10:47
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В среду, 11 января, специалисты Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели рейд в Железнодорожном районе по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

«Были отработаны места концентрации лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также лиц без определенного места жительства: территория железнодорожного вокзала станции Пенза-I, ул. Бакунина, территория Центрального рынка, ул. Долгова, Луначарского, Чаадаева, Клары Цеткин», - сообщили в городском социальном управлении.

В итоге специалисты центра соцпомощи выявили двух человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Им оказали правовую консультативную помощь и рассказали о необходимости лечения от алкогольной зависимости.

Кроме того, гражданам вручили продовольственные наборы, теплые вещи и информационные листы с адресами учреждений, где они могут получить квалифицированную помощь.

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Гость|12.01.2017 11:09|

penzainform.ru писал(a):

территория железнодорожного вокзала станции Пенза-I, ул. Бакунина, территория Центрального рынка, ул. Долгова, Луначарского, Чаадаева, Клары Цеткин»
После профилактики список расширится или уменьшится? Проясните.

Гость|12.01.2017 11:16|

На фото кто из них бродяга?

Гость|12.01.2017 11:27|

Все бродяги .

Гость|12.01.2017 11:30|

Вот раньше были бродяги так бродяги . А щас бомжи вонючие . В восмидисятых бродяги тусовались в парке Дзержинского вот перцы были мама не горюй .

Гость|12.01.2017 11:30|

Гость писал(a):

На фото кто из них бродяга?
Снимок постановочный. Где на всех соцработников набрать бродяг.

Гость|12.01.2017 11:31|

Бродяга судьбу проклиная пустую котомку тащил,

На пыльной дороге у края, бродяга со мной говорил.

Я видел разлуку и горе, я зависти знаю туман,

Я думал любовь — это море, а в жизни все ложь и обман

Имя: Гость
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