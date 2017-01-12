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Общество | В Пензенской области состоится профилактическая операция «Пешеход»

12.01.2017|14:18
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В пятницу, 13 января, сотрудники Госавтоинспекции организуют на территории региона профилактическое мероприятие «Пешеход».

Операция, направленная на предотвращение ДТП с участием пешеходов, регулярно проводится в Пензенской области.

В этот день инспекторы уделят особое внимание соблюдению правил дорожного движения при пересечении проезжей части. В случае их нарушении пешеходу грозит административный штраф в размере 500 рублей.

«Прежде чем перейти дорогу, необходимо удостовериться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже стоят. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|12.01.2017 14:45|

penzainform.ru писал(a):

. Если вас пропускает автомобиль
смело бросайтесь под колеса

Гость|12.01.2017 14:50|

Перекресток чехова - суворова. Постоянно водятлы проскакивают на загоревшийся красный, могут за день месячную кассу сделать, но почему то не хотят.

Гость|12.01.2017 14:52|

Пока пешеходов палками по ногам лупить не будут - они не будут задумываться о своей безопасности и ответственности перед самом собой и своим здоровьем.

Гость|12.01.2017 15:05|

Гость писал(a):

Гость|12.01.2017 14:52|

Пока пешеходов палками по ногам лупить не будут - они не будут задумываться о своей безопасности и ответственности перед самом собой и своим здоровьем.

+100500!!! Иначе людей не приучить. Привожу пример. Несколько дней назад на нерегулируемом пешеходном переходе наблюдаю картину.... мамаша с ребенком лет 5-6 переходят дорогу....При этом ребенок идет впереди!!! мамаши и толкает!!! перед собой какой то металлический каркас типа санок... по асфальту!!! толкает....А мамаша смотрит на него и умиляется какой у нее не по годам развитый ребенок.... При этом, пустив ребенка на переход, по сторонам она даже не глянула....О чем еще можно с вами говорить, уважаемые пешеходы??? Если вы уж даже детей своих не бережете....

Гость|12.01.2017 15:07|

Во время)) когда снег не убран и выше роста человеческого на обочинах..

Гость|12.01.2017 15:08|

Гость писал(a):

+100500!!! Иначе людей не приучить. Привожу пример. Несколько дней назад на нерегулируемом пешеходном переходе наблюдаю картину.... мамаша с ребенком лет 5-6 переходят дорогу....При этом ребенок идет впереди!!! мамаши и толкает!!! перед собой какой то металлический каркас типа санок... по асфальту!!! толкает....А мамаша смотрит на него и умиляется какой у нее не по годам развитый ребенок.... При этом, пустив ребенка на переход, по сторонам она даже не глянула....О чем еще можно с вами говорить, уважаемые пешеходы??? Если вы уж даже детей своих не бережете....
Таких нужно лишать родительских прав.

Гость|12.01.2017 15:10|

Понеслось, обмен любезностями между водителями и пешеходами. И главное, все правы. Водителям - палки, пешеходам - автоматы, дабы отстреливать Шумахренов, летящих на красный...

Гость|12.01.2017 15:24|

Гость писал(a):

При этом, пустив ребенка на переход, по сторонам она даже не глянула....О чем еще можно с вами говорить, уважаемые пешеходы??? Если вы уж даже детей своих не бережете....
Зато мужик в подъезд поссать зашел, а онажемать на него сразу заяву накатала как на насильника

Гость|12.01.2017 15:25|

Гость писал(a):

Зато мужик в подъезд поссать зашел, а онажемать на него сразу заяву накатала как на насильника
Хорошо что скалкой не убила!

Гость|12.01.2017 15:28|

Гость писал(a):

Хорошо что скалкой не убила!
А вот пешеходов скалкой учить не помешает.

Гость|12.01.2017 15:31|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Хорошо что скалкой не убила!
А вот пешеходов скалкой учить не помешает.
Бита на все случае дорожной жизни

Гость|12.01.2017 15:41|

Гость писал(a):

Постоянно водятлы проскакивают на загоревшийся красный, могут за день месячную кассу сделать, но почему то не хотят.
Аналогичная ситуация - перекресток Центральной и Перспективной. Постоянно на красный проскакивают на повороте как ехать от Ритейла на Перспективную. В колхозы свои прям на минуту опоздать не могут!

Гость|12.01.2017 16:01|

одни операции а когда работать будут?

Гость|12.01.2017 16:07|

Гость писал(a):

одни операции а когда работать будут?
Ни когда!Пол часа назад переходил дорогу,дастер и патфайндер прокатили на красный.Скоро в новостях столкновение 2-х автобусов на проспекте Победы.Всё как всегда.

Имя: Гость
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