12.01.2017 | 14:18

В пятницу, 13 января, сотрудники Госавтоинспекции организуют на территории региона профилактическое мероприятие «Пешеход».

Операция, направленная на предотвращение ДТП с участием пешеходов, регулярно проводится в Пензенской области.

В этот день инспекторы уделят особое внимание соблюдению правил дорожного движения при пересечении проезжей части. В случае их нарушении пешеходу грозит административный штраф в размере 500 рублей.

«Прежде чем перейти дорогу, необходимо удостовериться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже стоят. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального УМВД.