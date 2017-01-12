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Общество | В Пензе представители бизнеса перекладывают работу на «Пензадормост»

12.01.2017|15:16
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Сотрудники предприятий и торговых центров при уборке своей территории сгружают снег к проезжей части, надеясь, что его вывезет МУП «Пензадормост».

К такому выводу пришел мэр областного центра Виктор Кувайцев по итогам объезда Первомайского и Ленинского районов в четверг, 12 января. В проверке также приняли участие его заместитель Юрий Ильин, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и главы районных администраций.

Поскольку вывоз снега с прилегающей к объектам территории является обязанностью собственников, главам администраций было дано поручение активнее работать с директорами предприятий, объяснять, что образование таких навалов недопустимо. В противном случае под ногами у людей будет каша.

Рейд также показал, что места возле остановок и пешеходных переходов нужно убирать более тщательно. Кроме того, коммунальщикам необходимо заняться приведением в порядок поврежденных остановочных павильонов.

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Гость|12.01.2017 15:35|

"надеясь, что его вывезет МУП «Пензадормост»..." да никто на вас и не надеется, успокойтесь, скоро весна, все растает и деньги в ваших карманах не убавятся.

Гость|12.01.2017 15:40|

penzainform.ru писал(a):

объяснять, что образование таких навалов недопустимо.
а себе не хотите так сказать? по городу пешеходные переходы и перекрестки завалены валами

Гость|12.01.2017 15:51|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники предприятий и торговых центров при уборке своей территории сгружают снег к проезжей части, надеясь, что его вывезет МУП «Пензадормост».

К такому выводу пришел мэр областного центра Виктор Кувайцев по итогам объезда Первомайского и Ленинского районов в четверг, 12 января.

Так вот в чем оказывается ПРИЧИНА всех бед с такой уборкой дорог. Если так, то почему же не назвали ни одной организации

Гость|12.01.2017 15:54|

Умные люди имен не называют...

Гость|12.01.2017 15:55|

У Кувайцева и Ильина все кругом виновны - управляйки, предприятия, бизнесмены... Скоро у них виновны будут и жители города, что разносят снег на своих подошвах. Свою профнепригодность и разгильдяйство оправдывают тем, что якобы другие плохо работают. САМИ работайте лучше и хватит уже трындеть!!! Сегодня утром тысячи жителей наблюдали "ноу-хау" от пензенских рукожопов - грейдер прошел по улице Мира с двух сторон, сделав отвалы на дорогу и сузил дорогу до 1,5 полос (Ильин, читай норматив ширины полосы при двухполосном встречном движении!!). В результате, в утренний час пик машины ползли по Мира осторожно и впритирку друг к другу. ГИБДД, где ваши глаза? За такую очистку надо сразу штрафовать горе-голохвастовых и ильиных!!!

Гость|12.01.2017 15:56|

а как хотел кувайцев?

Гость|12.01.2017 15:59|

То, что с дорог снег счищают к тротуарам и торговым центрам это видимо норм.

Гость|12.01.2017 16:04|

Это всё негативное влияние Ильина на него.

Пензадормост весь город завалил перемещённым с проезжей части снегом на тротуары и выезды.

А каша под ногами и не вывезенный снег это я вам скажи где-перед территорией ПГУ ДВЕСТИ МЕТРОВ.

Осмелится ли кувайцев штрафануть отставного генерала, не будет ли он такой же тряпкой и балаболом как кривой?

Ждём санкций к руководству ПГУ.

Гость|12.01.2017 16:06|

Хватит стебаться! То что на дорогу чистят это сплошь и рядом! И это правда! А если вы только и седите по клавишам долбите это не значит то что этого небыло!

Гость|12.01.2017 16:09|

Хватит стебаться! То что Пензадормост всё отваливает на обочину и тротуары это сплошь и рядом! И это правда! А если вы только и седите по клавишам долбите это не значит то что этого небыло!

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