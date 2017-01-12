12.01.2017 | 15:16

Сотрудники предприятий и торговых центров при уборке своей территории сгружают снег к проезжей части, надеясь, что его вывезет МУП «Пензадормост».

К такому выводу пришел мэр областного центра Виктор Кувайцев по итогам объезда Первомайского и Ленинского районов в четверг, 12 января. В проверке также приняли участие его заместитель Юрий Ильин, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и главы районных администраций.

Поскольку вывоз снега с прилегающей к объектам территории является обязанностью собственников, главам администраций было дано поручение активнее работать с директорами предприятий, объяснять, что образование таких навалов недопустимо. В противном случае под ногами у людей будет каша.

Рейд также показал, что места возле остановок и пешеходных переходов нужно убирать более тщательно. Кроме того, коммунальщикам необходимо заняться приведением в порядок поврежденных остановочных павильонов.