12.01.2017 | 09:39

В среду, 11 января, в администрации Пензы прошло совещание по вопросу ремонта дома № 35 по улице Ударной.

Напомним: 18 декабря в здании четырехэтажного общежития обрушилась кирпичная кладка стены. Жителей первого подъезда было решено переселить в маневренный фонд - девятиэтажку в 5-м Виноградном проезде. Однако люди отказываются пережать, так как муниципальные комнаты, по их мнению, находятся в непригодном для проживания состоянии.

На заседании в мэрии, которое провел заместитель главы администрации Юрий Ильин, шла речь о том, что новые квартиры собственникам никто не предоставит.

«У людей, которые до сих пор продолжают жить в этом доме, завышенные требования к предоставляемым квартирам, несмотря на то, что условия проживания в помещениях на Ударной оставляют желать лучшего. Причем собственники сами довели свои жилища до такого состояния. Даже мусор они складируют в подъезде под лестницей, а не выносят на контейнерную площадку», - отметили в мэрии.

Как заявил Юрий Ильин, реконструкция должна производиться за счет средств собственников. Тем не менее, понимая, что у людей таких денег нет, муниципалитет профинансирует все противоаварийные мероприятия в первом подъезде. Работы будут проходить в теплое время года.

«Подрядчик готов был приступить к работам еще 30 декабря, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен. 3 января все собственники были уведомлены о том, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения. Объявления об этом были расклеены на дверях всех квартир. Через несколько дней все эти уведомления были сорваны. В настоящее время нерасселенными остаются 7 квартир», - сообщает пресс-служба администрации города.

При проведении ремонтных работ необходимо полностью отключить первый подъезд от всех коммунальных ресурсов - отопления, ХВС, электро- и газоснабжения. Собственники будут заранее об этом уведомлены с помощью объявлений.

«Жильцам нужно дать время, чтобы переехать. Поэтому данные мероприятия будем проводить 22 января. На следующий день все квартиры должны быть опечатаны, чтобы точно знать, что в них никто не заходит», - пояснил Юрий Ильин.

Городскому департаменту поручено периодически проверять сохранность пломб.