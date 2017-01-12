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Общество | Разрушающийся подъезд в доме на Ударной отключат от всех ресурсов

12.01.2017|09:39
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В среду, 11 января, в администрации Пензы прошло совещание по вопросу ремонта дома № 35 по улице Ударной.

Напомним: 18 декабря в здании четырехэтажного общежития обрушилась кирпичная кладка стены. Жителей первого подъезда было решено переселить в маневренный фонд - девятиэтажку в 5-м Виноградном проезде. Однако люди отказываются пережать, так как муниципальные комнаты, по их мнению, находятся в непригодном для проживания состоянии.

На заседании в мэрии, которое провел заместитель главы администрации Юрий Ильин, шла речь о том, что новые квартиры собственникам никто не предоставит.

«У людей, которые до сих пор продолжают жить в этом доме, завышенные требования к предоставляемым квартирам, несмотря на то, что условия проживания в помещениях на Ударной оставляют желать лучшего. Причем собственники сами довели свои жилища до такого состояния. Даже мусор они складируют в подъезде под лестницей, а не выносят на контейнерную площадку», - отметили в мэрии.

Как заявил Юрий Ильин, реконструкция должна производиться за счет средств собственников. Тем не менее, понимая, что у людей таких денег нет, муниципалитет профинансирует все противоаварийные мероприятия в первом подъезде. Работы будут проходить в теплое время года.

«Подрядчик готов был приступить к работам еще 30 декабря, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен. 3 января все собственники были уведомлены о том, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения. Объявления об этом были расклеены на дверях всех квартир. Через несколько дней все эти уведомления были сорваны. В настоящее время нерасселенными остаются 7 квартир», - сообщает пресс-служба администрации города.

При проведении ремонтных работ необходимо полностью отключить первый подъезд от всех коммунальных ресурсов - отопления, ХВС, электро- и газоснабжения. Собственники будут заранее об этом уведомлены с помощью объявлений.

«Жильцам нужно дать время, чтобы переехать. Поэтому данные мероприятия будем проводить 22 января. На следующий день все квартиры должны быть опечатаны, чтобы точно знать, что в них никто не заходит», - пояснил Юрий Ильин.

Городскому департаменту поручено периодически проверять сохранность пломб.

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Гость|12.01.2017 09:50|

На фото Юрик что показывает руками ?

Гость|12.01.2017 09:51|

penzainform.ru писал(a):

Работы будут проходить в теплое время года.

«Подрядчик готов был приступить к работам еще 30 декабря, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен

Противоречие не находите?

Юрий, Вы обещали что к 31 января 2016 года в Пензе будут снесены все расселённые дома на что были выделены средства.

Так ли это?

Что за четырёхэтажные графские развалины возвышаются на Гагарина?

Опять Сбербанк что то напутал или у Вас в голове каша?

Куда делись выделенные деньги?

Гость|12.01.2017 09:52|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

Гость|12.01.2017 09:53|

Как заявил Юрий Ильин, реконструкция должна производиться за счет средств собственников. Тем не менее, понимая, что у людей таких денег нет, муниципалитет профинансирует все противоаварийные мероприятия в первом подъезде

а за капремонт они не платят?????

Гость|12.01.2017 09:53|

Ты опять скотина здесь свой опиум продаёш .

Гость|12.01.2017 10:01|

penzainform.ru писал(a):

несколько дней все эти уведомления были сорваны. В настоящее время нерасселенными остаются 7 квартир»,
Я верю в стойкость наших людей. Эти семь квартир-это Семь самураев. Стоять до последнего, как деды наши стояли у стен Москвы и в Сталинграде. Как в фильме 28 панфиловцев сдержали и развернули целую армаду танков, так и тут Семеро Смелых остановят и развернут Администрацию Города. Наверху поймут что дела плохи и чтобы не связываться, выдадут самым стойким 7 благоустроенных квартир на Шуисте.

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