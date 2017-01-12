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Общество | Пензенские полицейские разыскали пропавшую школьницу

12.01.2017|11:27
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Пензенские полицейские нашли 14-летнюю Анжелу Ухову, объявленную в розыск в качестве пропавшей без вести.

Напомним: 31 декабря 2016 года школьница ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. После самостоятельных поисков законные представители подростка 9 января обратились в полицию.

В поисках пропавшей принимал участие весь личный состав пензенской полиции. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В розыске несовершеннолетней были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Полицейские проверяли дворовые территории, заброшенные дома, гаражные и лесные массивы, магазины и торговые центры, а также опрашивали знакомых школьницы, ее родственников - всех, кто мог что-либо знать о ее местонахождении.

«Утром 12 января полицейские обнаружили разыскиваемую в районе Западной Поляны в Пензе. В настоящее время устанавливаются причины ухода несовершеннолетней из дома, а также другие значимые обстоятельства», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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