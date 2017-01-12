12.01.2017 | 13:39

В среду, 11 января, вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин побывал в селе Рамзай Мокшанского района, где провел совещание с представителями органов местного самоуправления и организации «Поволжуправтодор».

Поводом для визита стало обращение в региональный парламент жителей Рамзая. Они жаловались на отсутствие пешеходного перехода через федеральную трассу М5 «Урал».

Глава администрации Рамзайского сельсовета Владимир Шалимов рассказал, что проблема актуальна для жителей северной части села. Им приходится пересекать автомагистраль в неустановленных местах, поскольку ближайший пешеходный переход находится возле автобусной остановки, до которой более полутора километров.

По словам Владимира Шалимова, нарушение людьми правил дорожного движения периодически влечет за собой дорожно-транспортные происшествия.

«В итоге участники совещания решили обратиться в Федеральное дорожное агентство с ходатайством об организации дополнительного пешеходного перехода в Рамзае. Он должен находиться там, где необходим, а его отсутствие ведет к повышению аварийности на федеральной трассе», - сообщает пресс-служба регионального Заксобра.