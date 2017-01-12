12.01.2017 | 14:28

На Западной Поляне за ночь прямо на проезжей части появился новый тротуар: коммунальщики оставили дорожку во время уборки снега. При этом улицы сократились на две полосы движения.

Сужение проезжей части сразу привело к образованию заторов. В утренний час пик автомобилисты по Западной Поляне, улице Захарова и прилегающих к ним Окружной, Лермонтова двигались с минимальной скоростью.

«Это кошмар!» - заявил один из водителей.

«Хуже некуда...» - поддержал его другой автолюбитель.

Срезали белые валуны вдоль дороги в ночь со среды на четверг. Специальные снегопогрузчики в распоряжении пензенских дорожников имеются, ими гордятся чуть ли не на каждом смотре техники перед зимой.

«Сколько у вас снегоуборочных машин?» - поинтересовался осенью и. о. главы Пензы Георгий Тюрин.

«Восемь. Они разбросаны по разным участкам», - ответил ему директор «Пензадормоста» Вячеслав Голохвастов.

Однако ситуация с техникой на самом деле не такая радужная. Машин не хватает, признаются в мэрии.

Только после того, как десятки пензенцев попали в западню, а некоторые опоздали из-за этого на работу, на Западной появилась необходимая дорожная техника.