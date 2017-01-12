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Общество | «Молодой ленинец» подвел итоги акции «Подписка в подарок»

12.01.2017|16:35
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«Молодой ленинец» привез праздник в Пензенский дом ветеранов. Сотрудники популярного еженедельника завершили сбор пожертвований на то, чтобы подписать пожилых людей на газету.

«Мы придумали эту акцию еще осенью. Сделали замечательное «дерево добра», на нем - листочки со словами: «Спасибо за подписку на «Молодой ленинец». Подпись: Пензенский дом ветеранов. Мы посетили с этим деревом много городских мероприятий, где рассказывали людям об акции», - пояснила редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

И вот Юлия Измайлова сообщила встретившимся за чаем: теперь любимая газета будет у них каждый вторник в количестве 10 штук.

Раньше пожилые люди по очереди покупали еженедельник, номер переходил из рук в руки и зачитывался буквально до дыр.

«Там освещаются все сферы жизни», - отметила обитательница Пензенского дома ветеранов Надежда Гирина.

«Это очень хорошая газета. Там есть законы о пенсии и многое другое из того, что касается нас, стариков», - добавила другая обитательница Пензенского дома ветеранов Людмила Яковлева.

Редактор газеты рассказала собравшимся, что с февраля «Молодой ленинец» начнет бесплатно приходить и в Сердобский дом ветеранов. Денег, собранных в ходе акции, хватило на то, чтобы газета еженедельно радовала и его обитателей.

Кстати, пожертвования на подписку для одиноких стариков можно продолжать делать. Для этого нужно обратиться в редакцию издания.

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