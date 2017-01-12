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Общество | 37-летнего жителя Белинского осудили за смертельное ДТП в пьяном виде

12.01.2017|09:27
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Белинский районный суд признал 37-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП случилось в конце сентября 2016 года на территории Белинского района. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель двигался на Chevrolet Niva по правой стороне проезжей части. Заснув, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель последнего от полученных в результате ДТП телесных повреждений скончался.

«Суд принял во внимание, что виновник аварии ранее не был судим, характеризуется положительно, частично возместил моральный вред в сумме 50 000 рублей, имеет на иждивении трех малолетних детей, неработающую супругу, а также состояние здоровья его родителей и то, что гражданин вину в совершении преступления признал в полном объеме и активно способствовал раскрытию преступления», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Гражданину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение 2 лет 7 месяцев ему запрещено управлять транспортными средствами.

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Гость|12.01.2017 09:55|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

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