12.01.2017 | 09:27

Белинский районный суд признал 37-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП случилось в конце сентября 2016 года на территории Белинского района. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель двигался на Chevrolet Niva по правой стороне проезжей части. Заснув, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель последнего от полученных в результате ДТП телесных повреждений скончался.

«Суд принял во внимание, что виновник аварии ранее не был судим, характеризуется положительно, частично возместил моральный вред в сумме 50 000 рублей, имеет на иждивении трех малолетних детей, неработающую супругу, а также состояние здоровья его родителей и то, что гражданин вину в совершении преступления признал в полном объеме и активно способствовал раскрытию преступления», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Гражданину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение 2 лет 7 месяцев ему запрещено управлять транспортными средствами.