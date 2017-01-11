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Общество | В Пензенской области автоинспекторы проверят исправность транспорта

11.01.2017|09:29
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В среду, 11 января, в Пензе и Пензенской области сотрудникии Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Цель акции - пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями требований.

«Напоминаем о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|11.01.2017 09:36|

какая технеисправность.... есть тех осмотр и полис ОСАГО...

Гость|11.01.2017 09:41|

Гость писал(a):

какая технеисправность.... есть тех осмотр и полис ОСАГО...
это по закону, а у нас для показухи, для информа

Гость|11.01.2017 09:41|

Неужели дошло об тотально аварийности тазохлама на дорогах ????

Гость|11.01.2017 09:42|

Саббуферы запретите, и ревуны на глушителях.

Гость|11.01.2017 09:47|

Обязательно нужно делать замеры выбросов ! И то что сии нормы не проходит тут же на утилизацию !!!

Гость|11.01.2017 09:48|

С ксеноном на тазах, особенно в противотуманках, когда бороться начнут?

Гость|11.01.2017 09:48|

Они вечерком вчера лыжников на Олимпийской аллее шерстили.

Ничего святого нет.

Гость|11.01.2017 09:48|

При новом нач ГИБДД, имхо, в разы увеличилось количество наглухо тонированных авто. Это не техническая неисправность?

Гость|11.01.2017 09:49|

Гость писал(a):

наглухо тонированных авто. Это не техническая неисправность?
Нет,чем тебе моя тонировка мешает?

Имя: Гость
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