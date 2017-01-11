11.01.2017 | 09:29

В среду, 11 января, в Пензе и Пензенской области сотрудникии Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Цель акции - пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями требований.

«Напоминаем о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.