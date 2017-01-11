11.01.2017 | 16:39

В Пензенском центре медицинской профилактики начала работать горячая линия для желающих бросить курить. Любой житель области, решивший порвать с вредной привычкой, может позвонить по номеру 45-42-62 в будни с 8:00 до 16:00.

Специалисты расскажут о негативных последствиях курения и преимуществах отказа от него, а также проинформируют о возможности получения медицинской помощи по лечению табачной зависимости в каждом районе региона.

«Доказано, что из-за курения ежегодно умирают около 400 тысяч россиян, а миллионы имеют серьезные проблемы со здоровьем. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркты, инсульты, эмфизема, хронические обструктивные болезни легких и злокачественные новообразования - это основные заболевания, которые приводят к инвалидности и дают высокий процент летальных исходов», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.