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Общество | В Пензе Дед Мороз поздравил детей из аквариума с рыбами

11.01.2017|15:33
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Общественный совет при ОМВД России по Пензенскому району организовал елку для ребят из малообеспеченных семей.

«В рамках мероприятия «Дед Мороз в погонах» мы проводим такие праздники для поднятия статуса правоохранительных органов», - сообщил председатель общественного совета Денис Каширов.

После игры в бумажные снежки и хороводов вокруг елки дети отправились на экскурсию в подводный мир. Там они не только узнали много нового об обитателях морей и океанов, но и познакомились с ними поближе. А в одном из аквариумов вместе с рыбами плавал Дед Мороз.

Организаторы благотворительной елки планируют, что такое мероприятие станет ежегодным.

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