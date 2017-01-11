11.01.2017 | 15:33

Общественный совет при ОМВД России по Пензенскому району организовал елку для ребят из малообеспеченных семей.

«В рамках мероприятия «Дед Мороз в погонах» мы проводим такие праздники для поднятия статуса правоохранительных органов», - сообщил председатель общественного совета Денис Каширов.

После игры в бумажные снежки и хороводов вокруг елки дети отправились на экскурсию в подводный мир. Там они не только узнали много нового об обитателях морей и океанов, но и познакомились с ними поближе. А в одном из аквариумов вместе с рыбами плавал Дед Мороз.

Организаторы благотворительной елки планируют, что такое мероприятие станет ежегодным.