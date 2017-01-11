11.01.2017 | 12:51

Жители рабочего поселка Мокшан обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение их прав на благоприятную окружающую среду и предоставление качественных коммунальных услуг.

Проверка установила, что из канализационной ямы, находящейся недалеко от многоквартирных домов № 10, 11 и 14 на улице Строителей, сбрасываются стоки в реку Мокшу. Это происходит из-за того, что отходы из ямы вовремя не откачивают.

Водоотведением в поселке занимается ООО «Радикс». В адрес директора этого предприятия было внесено представление. В итоге нарушения полностью устранены, а главному инженеру организации объявлен строгий выговор.

«Контрольный выезд работников прокуратуры района на место подтвердил отсутствие в настоящее время нарушений законодательства», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.