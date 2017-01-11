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Общество | В феврале в Пензе пройдет региональный этап телеигры «Умницы и умники»

11.01.2017|11:43
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Министерство образования и Институт регионального развития Пензенской области в рамках проекта «Интеллектуальные игры» проведут игру «Умники и умницы». Отборочный тур состоится в Пензе 10 февраля.

Уже обозначена тема интеллектуального состязания - «Лермонтов». Задания первого тура составлены по двум направлениям: «Поэмы М. Ю. Лермонтова» и «Лермонтов и Тарханы». Кстати, в музее-заповеднике «Тарханы» в мае пройдет финал игры.

«Победители примут участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники», организаторами которой выступают Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) и ОАО «Первый канал» (студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»)», - сообщила представитель Института регионального развития Пензенской области Анна Демина.

Напомним: в 2012 году 17-летний старшеклассник из Заречного Николай Капустин одержал победу в финальной игре телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» на Первом канале.

Приказ о зачислении юного зареченца на факультет международных отношений МГИМО был подписан ректором учебного заведения прямо в студии.

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