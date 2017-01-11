11.01.2017 | 09:21

Во вторник, 10 января, сотрудники регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения вместе с представителями администраций районов и управляющих компаний проверили, как осуществляется уборка снега и очистка крыш от сосулек на территории Октябрьского и Первомайского районов Пензы.

Отметив, что работа по удалению наледи с крыш ведется (в ходе объезда были зафиксированы автовышки на улицах Циолковского, Ленинградской, Пацаева, Попова), проверяющие обнаружили представляющие опасность для здоровья и жизни людей сосульки на многоквартирных домах № 43, 45, 47 на улице Ленина.

Кроме того, во время рейда выяснилось, что на некоторых квартальных проездах (ул. Леонова; ул. Лядова, 34, 44, 46, 52, 54), а также возле ряда торговых павильонов уборка снега не производилась совсем.

Особое внимание в управлении ЖКХ и ГЗН обратили на снежные валы на обочинах дорог, особенно возле нерегулируемых пешеходных переходов и квартальных выездов.

«Они ограничивают видимость для автовладельцев, что может привести к возникновению ДТП. Необходимо активизировать работу по вывозу снега не только с магистральных улиц, но и с внутриквартальных территорий города. Работа в этом направлении ведется, но, к сожалению, в недостаточном объеме», - отметили в управлении.

Напомним: 9 января губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки в правительстве области обратил внимание руководства Пензы на опасность скопления снега на крышах.

«Его надо убирать, здания огораживать. Здесь нужно навести порядок во избежание возможных трагедий. В Пензе были такие случаи», - напомнил губернатор.

Так, в начале января 2013 года ледяная глыба рухнула на пенсионерку с дома № 47 на Володарского. Женщину госпитализировали с ушибленной раной головы.

6 февраля 2011-го в районе Пензы-IV в результате схода наледи погиб 54-летний мужчина. Трагедия произошла у дома № 8 на улице Набережная Реки Суры.