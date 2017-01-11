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Общество | Пензенские активисты расчистят от снега памятник героям-блокадникам

11.01.2017|13:31
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В пятницу, 13 января, молодые активисты, вооруженные лопатами и метлами, очистят территорию возле памятника героям блокадного Ленинграда.

«После обильных снегопадов, прошедших в Пензе в начале месяца, монумент до самого шпиля засыпан снегом. В преддверии годовщины снятия блокады с города-героя общественники выйдут на очистку памятника и прилегающих дорожек», - сообщили ИА «ПензаИнформ» организаторы мероприятия.

Планируется, что в акции, которая начнется в 11:00, примут участие более 50 молодых людей.

Напомним: памятник был открыт в Пензе 27 января 2014 года, в день 70-летия снятия блокады с города-героя. Он находится на пересечении улиц Ленинградской и Мира. В основании монумента расположена копия фрагмента невской набережной, а на ней - миниатюрное подобие верхней части здания адмиралтейства с корабликом на шпиле.

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Гость|11.01.2017 13:46|

да и шпиль с ним)

Гость|11.01.2017 13:46|

Активисты, чистить надо, там где люди ходят. Там, где только птицы летают, чистить не надо. Вас обманул Ваш главный начальник.

Гость|11.01.2017 13:51|

Дело нужное !

Гость|11.01.2017 13:57|

98 процентов людей которые ходят лишены исторической памяти, потому пусть потонут в снегу - таких "людей" не жалко..

Mr.O`Долли|11.01.2017 14:20|

Имя: Гость
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