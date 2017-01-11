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Общество | Между Пензой и Спутником будут курсировать маршрутки № 149

11.01.2017|10:07
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С пятницы, 20 января, пензенский муниципальный автобус № 49 ул. Светлая - ул. Сухумская перестанет заезжать в Город Спутник.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации, для обслуживания жителей микрорайона будет открыт межмуниципальный маршрут № 149 Пенза (ул. Светлая) - Засечное (Город Спутник).

Конкурс на право перевозки пассажиров выиграл индивидуальный предприниматель. На линии будут работать 18 автобусов малого класса. Курсировать они станут по утвержденному расписанию.

«Просим быть внимательными при осуществлении поездок на указанных маршрутах регулярных перевозок», - обратились к пензенцам в минпроме.

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Гость|11.01.2017 10:15|

Что за частный предприниматель почему тайна кто выигрывает конкурсы ?

Гость|11.01.2017 10:18|

По маршруту № 149 «г.Пенза (ул.Светлая) - с.Засечное (г.Спутник)» к участию в конкурсе допущен единственный перевозчик - ИП Талышев Д.А., которому будет выдано свидетельство об обслуживании перевозок по данному маршруту.

Гость|11.01.2017 10:19|

Что только для завлекалова не делают, даже тяжёлую артиллерию подключили (Ольгу Бузову).

Гость|11.01.2017 10:31|

По маршруту № 130 «Пенза (Арбековская застава) - с.Засечное (г.Спутник)» все перевозчики, подавшие заявки, не были допущены к участию в конкурсе по причине неисполнения требования п. 4 части 1 статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ, наличия непогашенной задолженности по налогам и сборам за последний завершенный отчетный период.

Гость|11.01.2017 10:53|

Сейчас на сайте Пенза бас 23 автобуса №70,нахрена??? может немного поменять маршрут у 70 и отдать в Шуист???? там вообще нет автобусов.

Гость|11.01.2017 10:54|

и не одного 54,это как понимать?

Гость|11.01.2017 10:58|

Пустите, пожалуйста новый маршрут 149, как 30 автобус с заездом в Гидрострой.

Гость|11.01.2017 11:08|

А патом к Автовакзалу без остановок "Скорый" раньше ведь были такие.

Гость|11.01.2017 11:09|

Гость писал(a):

А патом к Автовакзалу без остановок "Скорый" раньше ведь были такие.
Да. Помню 51 экспресс был.

Гость|11.01.2017 11:15|

Соедините Окружную с Терновкой прямым маршрутом! Пожалуйсто!

Гость|11.01.2017 11:18|

Гость писал(a):

Соедините Окружную с Терновкой прямым маршрутом! Пожалуйсто!
китайцы платной дорогой соединят :)

Гость|11.01.2017 11:20|

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

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