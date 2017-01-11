11.01.2017 | 10:07

С пятницы, 20 января, пензенский муниципальный автобус № 49 ул. Светлая - ул. Сухумская перестанет заезжать в Город Спутник.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации, для обслуживания жителей микрорайона будет открыт межмуниципальный маршрут № 149 Пенза (ул. Светлая) - Засечное (Город Спутник).

Конкурс на право перевозки пассажиров выиграл индивидуальный предприниматель. На линии будут работать 18 автобусов малого класса. Курсировать они станут по утвержденному расписанию.

«Просим быть внимательными при осуществлении поездок на указанных маршрутах регулярных перевозок», - обратились к пензенцам в минпроме.