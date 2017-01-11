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Общество | Губернатор распорядился расселить ветхие дома у набережной Суры

11.01.2017|18:06
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Набережную в центре Пензы нужно реконструировать как можно быстрее. Уже год прошел, а видимых результатов все нет. Об этом заявил губернатор в ходе рабочего совещания с участием представителей областного правительства и администрации города.

«Люди, которые там проживают, должны понимать, что власть все будет приводить в порядок», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В первую очередь губернатор распорядился избавиться от ветхих частных домов, которые по-прежнему портят вид набережной Суры, а также серьезно осложняют проведение ряда инженерных работ по реконструкции.

«Дома аварийные, а движение рядом очень интенсивное. В квартирах все осыпается, износ более 70%», - пожаловалась жительница дома № 91 на улице Урицкого Галина Филиппова.

Пензенцев необходимо срочно расселить из таких строений.

«Не надо обижать людей, ведь когда-то они приобрели эти земельные участки. Нужно договариваться с ними, искать варианты», - распорядился глава региона.

Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по реконструкции набережной и возглавить его вице-губернатору Валерию Савину, который раз в две недели будет отчитываться перед главой региона о проделанной работе.

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Гость|11.01.2017 18:43|

Набережную реки Суры портят не только эти деревянные избушки. Но как корове седло там стоит кирпичный , несуразный дом у входа на подвесной мост. Очищать нужно всю площадь на набережной, а уже потом , взяв за центр композиции Росток, создать вокруг него какой то парк или композицию.

Гость|11.01.2017 18:48|

Дом не тронь и кабак при нем - это собственность другана усопшего Доли .

Гость|11.01.2017 18:49|

Да за земельные участки придется выложить кругленькую сумму .

Имя: Гость
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