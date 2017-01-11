11.01.2017 | 18:06

Набережную в центре Пензы нужно реконструировать как можно быстрее. Уже год прошел, а видимых результатов все нет. Об этом заявил губернатор в ходе рабочего совещания с участием представителей областного правительства и администрации города.

«Люди, которые там проживают, должны понимать, что власть все будет приводить в порядок», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В первую очередь губернатор распорядился избавиться от ветхих частных домов, которые по-прежнему портят вид набережной Суры, а также серьезно осложняют проведение ряда инженерных работ по реконструкции.

«Дома аварийные, а движение рядом очень интенсивное. В квартирах все осыпается, износ более 70%», - пожаловалась жительница дома № 91 на улице Урицкого Галина Филиппова.

Пензенцев необходимо срочно расселить из таких строений.

«Не надо обижать людей, ведь когда-то они приобрели эти земельные участки. Нужно договариваться с ними, искать варианты», - распорядился глава региона.

Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по реконструкции набережной и возглавить его вице-губернатору Валерию Савину, который раз в две недели будет отчитываться перед главой региона о проделанной работе.