Набережную в центре Пензы нужно реконструировать как можно быстрее. Уже год прошел, а видимых результатов все нет. Об этом заявил губернатор в ходе рабочего совещания с участием представителей областного правительства и администрации города.
«Люди, которые там проживают, должны понимать, что власть все будет приводить в порядок», - подчеркнул Иван Белозерцев.
В первую очередь губернатор распорядился избавиться от ветхих частных домов, которые по-прежнему портят вид набережной Суры, а также серьезно осложняют проведение ряда инженерных работ по реконструкции.
«Дома аварийные, а движение рядом очень интенсивное. В квартирах все осыпается, износ более 70%», - пожаловалась жительница дома № 91 на улице Урицкого Галина Филиппова.
Пензенцев необходимо срочно расселить из таких строений.
«Не надо обижать людей, ведь когда-то они приобрели эти земельные участки. Нужно договариваться с ними, искать варианты», - распорядился глава региона.
Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по реконструкции набережной и возглавить его вице-губернатору Валерию Савину, который раз в две недели будет отчитываться перед главой региона о проделанной работе.
Набережную реки Суры портят не только эти деревянные избушки. Но как корове седло там стоит кирпичный , несуразный дом у входа на подвесной мост. Очищать нужно всю площадь на набережной, а уже потом , взяв за центр композиции Росток, создать вокруг него какой то парк или композицию.