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Общество | В администрации Пензы задумались о покупке снегоуборочной техники

10.01.2017|11:21
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Во вторник, 10 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсуждались проблемы, связанные с уборкой снега.

Напомним: 9 января губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве выразил недовольство тем, как в областном центре ведется расчистка внутридворовых территорий после снегопада.

Он отметил, что работа городских властей видна, однако ее недостаточно, и поручил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву приобрести дополнительную снегоуборочную технику.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе совещания Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники для ее возможного приобретения в ближайшее время.

«Снег нужно вывозить. Зима только началась. Необходимо прочистить все тупики и отдаленные дворы», - обозначил свою позицию мэр.

Отдельно Виктор Кувайцев остановился на уборке снега в Военном Городке, поручив главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой взять ситуацию на контроль.

«Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди. Нужно принять все меры и заставить управляющую компанию заниматься уборкой снега», - подчеркнул мэр.

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Гость|10.01.2017 11:33|

penzainform.ru писал(a):

Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди
Что то в его словах проскальзывают нотки сепаратизма надо звонить в контору.

Гость|10.01.2017 11:35|

Они что, эту технику каждый год пропивают что ли ?

Гость|10.01.2017 11:38|

а ничего, что 10 января на дворе. Поржал

Гость|10.01.2017 11:41|

Много шума из-за однодневного снегопада, есть и другие проблемы, которые нужно решать

Гость|10.01.2017 11:46|

Снег чистят, вывозят, дорожки метут - мягко говоря, не быстро, но сегодня то практически и следов не осталось. Так чего тогда интимонии разводить.

Гость|10.01.2017 11:48|

Пока купят снегоуборочную технику наступит лето,это если вообще её купят.Только что вернулся из Петрозаводска-там все улицы чистые.А это Север,снега там на порядок больше выпадает!!!

Гость|10.01.2017 11:48|

penzainform.ru писал(a):

приобрести дополнительную снегоуборочную технику.
Так осенью заявляли, что к зиме готовы, и техники достаточно. Куда же она делась? Теперь весной может купят технику.

Гость|10.01.2017 11:50|

Гость писал(a):

Так осенью заявляли, что к зиме готовы, и техники достаточно. Куда же она делась? Теперь весной может купят технику.
Милай, каждый год заявляют, что ее, техники этой, только процентов на 70 есть. Так что не бреши, все это ожидаемо.

Гость|10.01.2017 11:52|

penzainform.ru писал(a):

Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди
ну ни фига себе! А НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛИ Я ЖИВУ АМЕРИКОСОВ ЧТОЛИ?

Гость|10.01.2017 11:55|

Задумались скорее об опустевших карманах.

Гость|10.01.2017 11:55|

Гость писал(a):

ну ни фига себе! А НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛИ Я ЖИВУ АМЕРИКОСОВ ЧТОЛИ? торкнули новогодние праздники прямо в голову!
Вопрос конечно интереснай, на чьей земле ты живешь

Гость|10.01.2017 12:04|

кормуха открывается )))))))))

Гость|10.01.2017 12:05|

Гость писал(a):

Милай, каждый год заявляют, что ее, техники этой, только процентов на 70 есть. Так что не бреши, все это ожидаемо.
Милок, сам не брехай! КАЖДЫЙ год один и тот же сюжет с 400 единицами техники. Смотрины устраивают. И каждый год нынешний сюжет. Балобольство.

Гость|10.01.2017 12:23|

Готовь сани летом-русская народная поговорка. Или в правительстве одни буртасы с мокшами или одно из двух.

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