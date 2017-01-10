10.01.2017 | 11:21

Во вторник, 10 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсуждались проблемы, связанные с уборкой снега.

Напомним: 9 января губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве выразил недовольство тем, как в областном центре ведется расчистка внутридворовых территорий после снегопада.

Он отметил, что работа городских властей видна, однако ее недостаточно, и поручил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву приобрести дополнительную снегоуборочную технику.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе совещания Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники для ее возможного приобретения в ближайшее время.

«Снег нужно вывозить. Зима только началась. Необходимо прочистить все тупики и отдаленные дворы», - обозначил свою позицию мэр.

Отдельно Виктор Кувайцев остановился на уборке снега в Военном Городке, поручив главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой взять ситуацию на контроль.

«Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди. Нужно принять все меры и заставить управляющую компанию заниматься уборкой снега», - подчеркнул мэр.