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Общество | В 2017 году на улучшение уличного освещения потратят более 36 млн

10.01.2017|11:01
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В Пензенской области разработана программа по совершенствованию системы наружного освещения в населенных пунктах. Она рассчитана на три года.

В рамках программы в 2017-м планируется установить и заменить 5 175 светоточек. На это потратят более 36 млн рублей. В Пензе на реализацию мер по улучшению уличного освещения направят в общей сложности 15,5 млн.

В 2018 году в регионе будет обновлено еще порядка 3 800 светильников, в 2019-м - 3 760.

«Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет бюджетов области и муниципальных образований», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального кабмина.

Напомним: ранее зампред правительства Дмитрий Семенов заявил, что ситуацию с уличным освещением необходимо улучшить в 256 муниципальных населенных пунктах области. Для этого требуется установить 15 980 новых светоточек.

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Гость|10.01.2017 11:17|

Где и что конкретно будут менять, устанавливать на Маяке ?

Гость|10.01.2017 11:20|

на маяке ненадо там и так нормально

Гость|10.01.2017 11:40|

Скорее всего поставят светодиодные панели. Они, конечно, хороши, светят очень ярко. Но натриевые лампы куда приятнее для глаз, и свет их очень теплый

Гость|10.01.2017 11:54|

так а на чей земле стоят опоры? российской федерации?

Гость|10.01.2017 11:57|

Речь про областные населённые пункты.

Гость|10.01.2017 11:58|

так им то зачем ?

Гость|10.01.2017 12:06|

уже была программа про "чистую воду"))))) все в деревнях сосут досих пор!))))))

Гость|10.01.2017 12:09|

главное деньги выделить и освоить )

Имя: Гость
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