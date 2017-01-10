10.01.2017 | 11:01

В Пензенской области разработана программа по совершенствованию системы наружного освещения в населенных пунктах. Она рассчитана на три года.

В рамках программы в 2017-м планируется установить и заменить 5 175 светоточек. На это потратят более 36 млн рублей. В Пензе на реализацию мер по улучшению уличного освещения направят в общей сложности 15,5 млн.

В 2018 году в регионе будет обновлено еще порядка 3 800 светильников, в 2019-м - 3 760.

«Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет бюджетов области и муниципальных образований», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального кабмина.

Напомним: ранее зампред правительства Дмитрий Семенов заявил, что ситуацию с уличным освещением необходимо улучшить в 256 муниципальных населенных пунктах области. Для этого требуется установить 15 980 новых светоточек.