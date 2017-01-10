10.01.2017 | 09:18

Суд вынес приговор 40-летней жительнице села Новые Забалки Городищенского района, злостно уклонявшейся от уплаты алиментов на своих детей 1999 и 2002 годов рождения.

В сентябре 2016 года женщина уже получила административное наказание за это нарушение в виде 60-часовых обязательных работ. Однако дети так и не увидели денег от нерадивой матери, не желающей трудиться.

В связи с этим гражданка была привлечена к уголовной ответственности. Пока шло следствие, она все же устроилась на работу дояркой.

«Мировой судья приговорил алиментщицу к исправительным работам сроком на 6 месяцев. При этом 5% ее заработной платы будет удерживаться в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.