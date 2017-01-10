Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 янв 2017|09:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-12oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Сельчанка-алиментщица проведет полгода на исправительных работах

10.01.2017|09:18
Печать

Суд вынес приговор 40-летней жительнице села Новые Забалки Городищенского района, злостно уклонявшейся от уплаты алиментов на своих детей 1999 и 2002 годов рождения.

В сентябре 2016 года женщина уже получила административное наказание за это нарушение в виде 60-часовых обязательных работ. Однако дети так и не увидели денег от нерадивой матери, не желающей трудиться.

В связи с этим гражданка была привлечена к уголовной ответственности. Пока шло следствие, она все же устроилась на работу дояркой.

«Мировой судья приговорил алиментщицу к исправительным работам сроком на 6 месяцев. При этом 5% ее заработной платы будет удерживаться в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!