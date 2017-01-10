10.01.2017 | 16:52

Пензенцы начали избавляться от елок. Из квартир и домов деревья несут на контейнерные площадки. Пока специально отведенные места для сбора мусора не очень сильно завалены хвойными, но уже к концу недели ситуация изменится. После старого Нового года горожане активнее будут прощаться с колючими красавицами.

«Я ставлю искусственную, чтобы потом не выбрасывать», - отметила пожилая пензячка.

«У нас настоящая елка, мы ее разбираем 14 января, а потом сжигаем во дворе», - рассказала другая горожанка.

Опытный дачник Анатолий нашел применение хвойным, отслужившим короткий праздничный век.

«Я обрежу дерево и отвезу на дачу, чтобы закрывать виноград», - сообщил мужчина.

Что же касается главной городской новогодней елки, то ее будут убирать с Фонтанной площади во второй половине января.