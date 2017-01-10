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Общество | Пензенцы начали избавляться от новогодних елок

10.01.2017|16:52
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Пензенцы начали избавляться от елок. Из квартир и домов деревья несут на контейнерные площадки. Пока специально отведенные места для сбора мусора не очень сильно завалены хвойными, но уже к концу недели ситуация изменится. После старого Нового года горожане активнее будут прощаться с колючими красавицами.

«Я ставлю искусственную, чтобы потом не выбрасывать», - отметила пожилая пензячка.

«У нас настоящая елка, мы ее разбираем 14 января, а потом сжигаем во дворе», - рассказала другая горожанка.

Опытный дачник Анатолий нашел применение хвойным, отслужившим короткий праздничный век.

«Я обрежу дерево и отвезу на дачу, чтобы закрывать виноград», - сообщил мужчина.

Что же касается главной городской новогодней елки, то ее будут убирать с Фонтанной площади во второй половине января.

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Гость|10.01.2017 19:15|

Везите их обратно в лес и сажайте

Гость|10.01.2017 19:21|

Я обычно на 1 мая выкидываю

Гость|10.01.2017 19:25|

penzainform.ru писал(a):

«Я обрежу дерево и отвезу на дачу, чтобы закрывать виноград», - сообщил мужчина.
поздно виноград закрывать...

Гость|10.01.2017 19:33|

penzainform.ru писал(a):

Я обрежу дерево и отвезу на дачу, чтобы закрывать виноград», -
Дуркует дед, сейчас на дачу не проехать! Да и овчинка выделки не стоит!

Гость|10.01.2017 19:39|

Моя тоже выкинула ёлку, думал третий Новый Год с ней встретим

Гость|10.01.2017 19:40|

Мужики начали избавляться от никчемных жен.

Гость|10.01.2017 20:02|

Гость писал(a):

Я обычно на 1 мая выкидываю
у меня до 9 мая стоит

Имя: Гость
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