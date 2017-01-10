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Общество | Дневной рейс в Москву из Пензы будет выполнять компания «Руслайн»

10.01.2017|16:44
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Авиакомпания UTair отменила дневной рейс в столицу, который она осуществляла из Пензы в 13:00.

«Это вызвано прекращением эксплуатации воздушного судна в аэропорту Внуково», - пояснил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Неоднократно руководство пензенского аэропорта пыталось вести переговоры по продолжению работы данного рейса, потому что он удобен для пассажиров. Но по независящим от перевозчика причинам этого не случилось.

«Нам предлагают летом выполнять рейсы на Boeing 737-500», - уточнил Юрий Осколков.

Была попытка найти замену этого рейса другими авиакомпаниями. Теперь его станет выполнять «Руслайн», но не в 13:00, а в 16:00. Самолет будет приземляться в Домодедове.

Начиная с 1 июня 2017-го в Москву из Пензы станут летать воздушные борта компании S7. Возможно, к ним присоединятся лайнеры «Саратовских авиалиний». Что же касается снижения цен на билеты, то этого не планируется.

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Гость|10.01.2017 19:13|

А увеличение цен будет?

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